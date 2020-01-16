Самый полезный сухофрукт, который подарит вам крепкое здоровье (Фото)

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23:17 Чт, 16 Январь 2020 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не зря у многих народов финики считаются священной едой.

  • 1

    Их небольшое количество не только насыщает организм, но и дарит необычайную пользу.Съедая всего 3 финика в день, вы обеспечите организм практически всеми нужными микроэлементами. Многие врачи советуют заменить вредные конфеты сладкими финиками.

    Чистые сосуды

    В финиках присутствует большое количество калия. Он не только поддерживает нормальную работу сердца, но и помогает очистить закупоренные сосуды. Это в свою очередь поможет предотвратить сердечные приступы и заболевания.

  • 2

    Здоровая печень

    Финики помогают очистить печень от токсинов, а также снижают риск появления цирроза. Также они облегчают симптомы фиброза печени — заболевания, при котором происходит постепенная замена ткани печени на грубую рубцовую.

  • 3

    Хорошее зрение

    Оказывается, финики способны улучшать зрение лучше, чем морковь. А всё потому, что содержат большое количество витамина А.

  • 4

    Прилив бодрости

    Если вы хотите почувствовать себя бодрым и полным сил, перекусите финиками. Съев всего 3 финика, вы получите заряд энергии на целый день.

  • 5

    Пищеварение

    Финики — это идеальная еда для пищеварения, она полезна при расстройствах желудка. Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже рака желудка необходимо есть этот продукт.

  • 6

    Афродизиак

    Арабские женщины много веков используют в качестве афродизиака финики. Растерев плоды, они добавляют их мужчинам в кофе. Этот продукт содержит различные аминокислоты, которые повышают либидо и умножают сексуальную выносливость.

  • 7

    Для красоты

    При ломких волосах, тусклой и сухой коже, ранних морщинах, трещинах на губах нужно есть финики. Иногда их используют даже в составе масок.

    Лучше всего выбирать финики с косточкой, темные и морщинистые. Плоды должны быть целые, в меру мягкие, а их поверхность — матовая.

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Питание, Здоровье, Финики, Вредность, Польза, Пищеварение.
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