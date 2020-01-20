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С ними нужно быть осторожнее: самые калорийные алкогольные напитки

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С ними нужно быть осторожнее: самые калорийные алкогольные напитки
23:16 Пн, 20 Январь 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Спиртные, смешанные напитки и вина остаются черным ящиком относительно того, какая у них калорийность, сколько было добавленного сахара, консервантов и ароматизаторов.

  • 1

    Пиво: калорийность

    Отмечается, что у легких сортов пива калорийность бутылки (скажем, 300 мл), содержащей 4 процента алкоголя, составляет около 100 калорий. Однако вреднее на фигуру влияет бельгийское пиво, ИПА (светлый эль) и стаути, которые часто содержат от 7 до 10 процентов алкоголя и количество калорий в диапазоне от 200 до 300 – такой калораж в средний фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.

  • 2

    Смешанные напитки – самые калорийные

    Наибольшую опасность составляют смешанные напитки, которые дополняются сахаром, соком, газированной водой, подслащенным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и тому подобное. Рассмотрим коктейль «Ирландская бомба», в составе которого ирландский виски, айриш крем, пиво Guinness и взбитые сливки – его калорийность может быть более 700 калорий!

    Калории из алкогольных напитков не приносят сытости, как от еды. Напомним, чрезмерное количество употребляемых калорий – путь к ожирению, а алкогольных напитков – к алкоголизму.

  • 3

    Вино: количество калорий в разных видах алкогольного напитка

    Большинство бокалов в 150 мл красного или белого цвета имеют примерно 150 калорий. Исследователь из Корнельского университета Гавин Скамье Сакс заявил, что в производстве вина наблюдается общая тенденция к сладкому вида винограда, следовательно увеличивается калораж продукта. Как правило, чем больший процент алкоголя в напитке – тем больше его калорийность.

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Здоровье, Алкоголь, Калорийность, Алкогольные напитки.
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