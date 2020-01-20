С ними нужно быть осторожнее: самые калорийные алкогольные напитки

Отмечается, что у легких сортов пива калорийность бутылки (скажем, 300 мл), содержащей 4 процента алкоголя, составляет около 100 калорий. Однако вреднее на фигуру влияет бельгийское пиво, ИПА (светлый эль) и стаути, которые часто содержат от 7 до 10 процентов алкоголя и количество калорий в диапазоне от 200 до 300 – такой калораж в средний фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.

2

Смешанные напитки – самые калорийные

Наибольшую опасность составляют смешанные напитки, которые дополняются сахаром, соком, газированной водой, подслащенным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и тому подобное. Рассмотрим коктейль «Ирландская бомба», в составе которого ирландский виски, айриш крем, пиво Guinness и взбитые сливки – его калорийность может быть более 700 калорий!

Калории из алкогольных напитков не приносят сытости, как от еды. Напомним, чрезмерное количество употребляемых калорий – путь к ожирению, а алкогольных напитков – к алкоголизму.