С ними нужно быть осторожнее: самые калорийные алкогольные напитки

Пиво: калорийность
Отмечается, что у легких сортов пива калорийность бутылки (скажем, 300 мл), содержащей 4 процента алкоголя, составляет около 100 калорий. Однако вреднее на фигуру влияет бельгийское пиво, ИПА (светлый эль) и стаути, которые часто содержат от 7 до 10 процентов алкоголя и количество калорий в диапазоне от 200 до 300 – такой калораж в средний фри из Макдональдса или порции ванильного мороженого.
Смешанные напитки – самые калорийные
Наибольшую опасность составляют смешанные напитки, которые дополняются сахаром, соком, газированной водой, подслащенным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы и тому подобное. Рассмотрим коктейль «Ирландская бомба», в составе которого ирландский виски, айриш крем, пиво Guinness и взбитые сливки – его калорийность может быть более 700 калорий!
Калории из алкогольных напитков не приносят сытости, как от еды. Напомним, чрезмерное количество употребляемых калорий – путь к ожирению, а алкогольных напитков – к алкоголизму.
Вино: количество калорий в разных видах алкогольного напитка
Большинство бокалов в 150 мл красного или белого цвета имеют примерно 150 калорий. Исследователь из Корнельского университета Гавин Скамье Сакс заявил, что в производстве вина наблюдается общая тенденция к сладкому вида винограда, следовательно увеличивается калораж продукта. Как правило, чем больший процент алкоголя в напитке – тем больше его калорийность.