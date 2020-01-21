Терапевт рассказала, почему зимой нужно есть авокадо

Новости шоу бизнеса:Авокадо поможет зимой сохранить кожу здоровой и красивой.

Здоровая кожа - значит красивая кожа. За ней следует ухаживать независимо от сезона, но вот уход нужно нужно менять, в зависимости от особенностей окружающей среды. Зимой важно защищать кожу от холода и ветра, и бороться с последствиями центрального отопления. Терапевт Ершовской амбулатории (Московская область) Тамара Смирнова рассказала о главных принципах зимнего ухода.

Красота изнутри при помощи авокадо

«Ваша кожа – это зеркало здоровья организма, кожа нуждается в уходе на постоянной основе. Первым и одним из самых важных аспектов является поддержание правильного уровня увлажнения. Для подбора приемлемой для вашего типа кожи косметики необходимо проконсультироваться со специалистом. Во-вторых, витамины и антиоксиданты. Осенью и зимой становится меньше световой день и меньше свежих овощей и фруктов, а вот у организма потребность в получении полноценных витаминов становится как раз больше. Поэтому свой рацион необходимо стараться составить таким образом, чтобы в нем были все необходимые витамины. Замечательным поставщиком витаминов, высококачественного растительного масла и мощных антиоксидантов может стать авокадо», – сказала Тамара Смирнова.

Сохраняем капиляры здоровыми при помощи защиты от ветра

«Ветер и резкие перепады температуры, когда мы с холодной улицы заходим в теплое помещение, провоцируют такую неприятную кожную реакцию, как расширенные капилляры. Лицо при этом горит, шелушится. Прекрасным помощником могут стать крема для защиты от внешних угроз», – отметила врач.