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Ученые рассказали, как похудеть на свекле

Ученые рассказали, как похудеть на свекле
02:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

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Свекла — идеальный продукт для тех, у кого проблемы с пищеварением, ведь если употреблять этот овощ регулярно, то он действует как природное слабительное и чистит организм от шлаков. А фигура только скажет вам «спасибо»! Предлагаем здоровую свекольную диету, которая поможет избавиться от парочки ненужных килограммов и не набрать лишних в холодное время года.

Секрет похудения с помощью свеклы очень прос: ее нужно употреблять на завтрак, обед и ужин. 

Данная диета не имеет очень строгих правил. Свеклу можно есть в любом виде: сырой, запеченной или вареной, также ее можно сочетать с другими овощами. Перед едой очень полезно выпивать стакан фреша из свеклы и яблока.

Во время диеты для похудения можно употреблять:

— постную говядину и курицу;

— яйца и молочные продукты;

— рис, гречку и овсянку;

— морепродукты и рыбу;

— овощи и зелень;

— фрукты и ягоды;;

— сухофрукты и орехи;

— оливки и оливковое масло;

— цельнозерновой хлеб;

— чай без сахара;

— свежевыжатые соки;

— воду без газа;

— травяные чаи.

При свекольной диете нельзя употреблять:

— жареную картошку;

— покупные соусы;

— жирное мясо (свинина, баранина, утка);

— фастфуд и полуфабрикаты;

— сосиски, колбасу и копчености;

— консервы;

— сливочное масло;

— сахар и мучные продукты;

— газированные напитки, покупные соки и алкоголь.

Перед тем, как сесть на свекольную диету обязательно проконсультируйтесь с врачом. Ведь употребление свеклы может навредить некоторым людям, например, тем, кто имеет диагноз «сахарный диабет», страдает заболеваниями почек или гемохроматоза.

МЕНЮ СВЕКОЛЬНОЙ ДИЕТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ НА НЕДЕЛЮ

Понедельник

Завтрак: 4 ст. ложки тертой свеклы с грецким орехом; 100 гр. творога; стакан нежирного кефира.

Перекус: 1 сырая свекла и 1 яблоко.

Обед: салат из варенной свеклы с оливковым маслом; 200 гр. отварной говядины; ломтик цельнозернового хлеба; стакан воды без газа.

Полдник: 1 апельсин или 2 мандарина.

Ужин:1 отварная свекла, стакан нежирного йогурта.

Вторник

Завтрак: 200 гр. овсянки на воде и 1 вареная свекла.

Перекус: 2 груши/яблока.

Обед: свекольник на овощном бульоне; салат из капусты, свеклы и апельсина; чашка зеленого чая без сахара.

Полдник: 200 мл. обезжиренного кефира.

Ужин: 1 тертая вареная свекла и 200 гр. отварных креветок; чашка зеленого чая без сахара.

Среда

Завтрак: гречневая каша; 1 вареная свекла; 100 гр. сухофруктов (курага, изюм, чернослив).

Перекус: 1 стакан нежирной простокваши.

Обед: 200 гр. винегрета без картофеля; уха из нежирной рыбы; чашка зеленого чая.

Полдник: 200 гр. творога.

Ужин: суп-пюре из свеклы, сельдерея, моркови и цветной капусты; чашка травяного чая без сахара.

Четверг

Повторить меню любого из предыдущих дней.

Пятница

Завтрак: 1 стакан кефира и овощной салат со свеклой.

Перекус: 2 запеченных яблока с чайной ложкой меда.

Обед: 150 гр. отварной индейки без кожи; 1 вареная свекла; 1 стакан натурального йогурта.

Полдник: 1 банан и 1 чашка зеленого чая.

Ужин: приготовленная на пару рыба с цветной капустой и запеченной свеклой; стакан кефира.

Суббота

Завтрак: 1 тертая свекла и 200 гр. отварной куриной грудки.

Перекус: пюре из 1 яблока и 1 вареной свеклы.

Обед: овощной суп-пюре; 1 запеченная свекла; стакан воды без газа.

Полдник: 1 грейпфрут или 2 апельсина.

Ужин: салат из тертой свеклы и нежирного йогурта.

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Воскресенье

Повторить меню любого из предыдущих дней.

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Все по теме:

Свекла, Диета, Похудение, Польза свеклы, Свойства свеклы, Как похудеть с помощью свеклы.
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