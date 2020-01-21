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Ученые назвали лучшие продукты-антидепрессанты

Ученые назвали лучшие продукты-антидепрессанты
03:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эти продукты вернут вам хорошее настроение.

Вас преследуют уныние, апатия и тоска? Включите в свой рацион эти продукты – и жизнь засияет яркими красками.

Возможно, вы этого еще не знаете, но январь считается одним из самых депрессивных месяцев в году, особенно его вторая половина. В этом нет ничего удивительного: после затяжных праздников, обильной еды и возлияний, безделья и вечеринок вы сталкиваетесь с необходимостью вновь впрягаться в работу. Это не может не печалить!

Если при этом вы едите фастфуд, много жирной еды и сладостей, ваше настроение становится еще хуже: эта пища не лечит депрессию, а еще более усугубляет ее. По той простой причине, что содержит слишком мало полезных питательных веществ, витаминов и минералов, которые держат ваш иммунитет в порядке, а настроение – в тонусе. Низкое потребление таких минералов, как железо, селен, магний, а также витамина В12 и фолиевой кислоты, приводит к усталости, бессоннице. А еще – обостряет депрессию и вызывает плохое настроение.

Перечисляем те продукты, которые просто необходимо включить в свой рацион!

Темный шоколад. Увеличивает производство серотонина, гормона счастья. Только имейте в виду, что есть надо шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Лосось. В нем содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают справиться с симптомами депрессии.

Овсянка. Она способствует тому, что уровень сахара в крови повышается постепенно, и за счет этого вы не будете подвержены резким скачкам настроения.

Яйца. Отличный источник витамина В12, дефицит которого провоцирует плохое настроение и депрессию.

Субпродукты. Печень, почки и прочие субпродукты богаты селеном, этот минерал «отвечает» за работу нервной системы и способствует повышению иммунитета.

Семечки тыквы. В них в избытке содержится магний (а его недостаток приводит к ухудшению настроения и депрессиям).

Ячмень. Углеводы, входящие в его состав, способствуют выработке триптофана, который, в свою очередь, увеличивает выброс серотонина, гормона счастья.

Постное красное мясо. В нем содержится железо, которое необходимо для нормального самочувствия. Если в организме недостаток железа, у вас повышается утомляемость.

Спаржа. Это один из самых богатых растительных источников триптофана (который, как мы уже говорили, способствует выработке гормона счастья).

Мидии. В них содержится большое количество витамина В12 и железа. Витамин В12 поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, снижает раздражительность, улучшает концентрацию, память и равновесие.

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От каких продуктов лучше воздержаться

- Все те продукты, в которых содержится высокий уровень рафинированных углеводов (сахар, хлопья из злаков и другие полуфабрикаты).

- Алкоголь, молочный шоколад, молоко.

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Все по теме:

Антидепрессанты, Хорошее настроение, Продукты-антидепрессанты, Продукты для хорошего настроение.
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