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Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком

Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
06:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Безобидный напиток может стать опасным для здоровья.

Чай является одним из самых любимых напитков, как взрослых, так и детей. Но эксперты утверждают, что он может быть опасным для здоровья, если не учитывать несколько важных факторов.

Чай со вкусом цитрусовых

Ученые провели исследование, которое доказало, что чайные пакетики с ароматом цитрусовых содержат в своем составе вредные вещества. К примеру, норма свинца и алюминия в них повышена в 30 раз. Эти металлы негативно влияют на работу почек, печени, а также сердечно-сосудистой системы. Если вы любите чай с цитрусовыми, лучше добавьте в него настоящую цедру или кусочки фруктов.

Чай после еды

Многие сразу после приема пищи заваривают себе чашечку ароматного чай, да только не стоит этого делать. Напиток замедляет процесс переваривания, в частности мешает правильному усвоению железа и других питательных веществ. Диетологи советуют начинать чаепитие спустя 45 минут после еды.

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Чай перед сном

Обычно люди перед сном вместо кофе предпочитают пить чай, надеясь, что он никак не повлияет на качество ночного отдыха. Однако, врачи утверждают обратное. Дело в том, что чай перед сном возбуждает нервную систему, поэтому сон может быть не глубоким и прерывистым. Лучшим напитком перед сном является кефир, он положительно влияет на организм и самочувствие в целом.

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Чай, Вред чая, Опасность чая, Когда чай опасный напиток.
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