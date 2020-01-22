Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком

Новости шоу бизнеса:Безобидный напиток может стать опасным для здоровья.

Чай является одним из самых любимых напитков, как взрослых, так и детей. Но эксперты утверждают, что он может быть опасным для здоровья, если не учитывать несколько важных факторов.

Чай со вкусом цитрусовых

Ученые провели исследование, которое доказало, что чайные пакетики с ароматом цитрусовых содержат в своем составе вредные вещества. К примеру, норма свинца и алюминия в них повышена в 30 раз. Эти металлы негативно влияют на работу почек, печени, а также сердечно-сосудистой системы. Если вы любите чай с цитрусовыми, лучше добавьте в него настоящую цедру или кусочки фруктов.

Чай после еды

Многие сразу после приема пищи заваривают себе чашечку ароматного чай, да только не стоит этого делать. Напиток замедляет процесс переваривания, в частности мешает правильному усвоению железа и других питательных веществ. Диетологи советуют начинать чаепитие спустя 45 минут после еды.

Чай перед сном

Обычно люди перед сном вместо кофе предпочитают пить чай, надеясь, что он никак не повлияет на качество ночного отдыха. Однако, врачи утверждают обратное. Дело в том, что чай перед сном возбуждает нервную систему, поэтому сон может быть не глубоким и прерывистым. Лучшим напитком перед сном является кефир, он положительно влияет на организм и самочувствие в целом.