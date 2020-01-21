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ТОП-5 запретов для беременных: что может навредить здоровью

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ТОП-5 запретов для беременных: что может навредить здоровью
23:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы готовитесь стать матерью, то абсолютно все, что попадает вам в рот, впоследствии будет вами делиться и с растущим внутри малышом.

  • 1

    Употребление определенных продуктов питания и напитков во время беременности может нанести вред вам и будущему ребенку. 

    Курение

    Эта вредная привычка опасна не только для мамы, но и для малыша. В частности, научно доказано, что курение может спровоцировать преждевременные роды и разрыв мембран. Недостаточный доступ кислорода негативно влияет на рост плода.

  • 2

    Алкоголь

    Употребление алкоголя во время беременности вызывает родовые дефекты, включая нарушения роста, интеллектуальные нарушения, а также проблемы с обучением. Если вы планируете беременность, уже ожидаете ребёнка или кормите его грудью, необходимо полностью воздерживаться от спиртных напитков.

  • 3

    Рентген

    Избегайте проведения рентгеновских снимков в период беременности, только если это абсолютно не необходимо по медицинским причинам. Рентген увеличивает риск воздействия на ещё не рождённого ребёнка радиацией, что может спровоцировать опухоли, которые проявят себя в детском возрасте.

  • 4

    Сауна или джакузи

    Обе эти процедуры увеличивают риск перегрева, обезвоживания тела и потери сознания. Кроме того, они повышают температуру тела, что плохо сказывается на развитии ребенка, и особенно в первые 12 недель беременности.

  • 5

    Кошки

    Пожалуй, самый мучительный выбор для любителей этих животных. Однако кошки переносят паразита под названием токсоплазма гондии, который часто встречается в кошачьих в фекалиях и может вызвать опасную инфекцию под названием токсоплазмоз. А развитие этой инфекции на ранних этапах беременности увеличивает риск выкидыша, она может спровоцировать слепоту и повреждение мозга еще не рождённого ребёнка.

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Здоровье, Беременность, Запреты, Советы медиков, Здоровье малышей.
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