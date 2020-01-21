ТОП-5 запретов для беременных: что может навредить здоровью

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Употребление определенных продуктов питания и напитков во время беременности может нанести вред вам и будущему ребенку.

Курение

Эта вредная привычка опасна не только для мамы, но и для малыша. В частности, научно доказано, что курение может спровоцировать преждевременные роды и разрыв мембран. Недостаточный доступ кислорода негативно влияет на рост плода.