ТОП-5 запретов для беременных: что может навредить здоровью

Употребление определенных продуктов питания и напитков во время беременности может нанести вред вам и будущему ребенку.
Курение
Эта вредная привычка опасна не только для мамы, но и для малыша. В частности, научно доказано, что курение может спровоцировать преждевременные роды и разрыв мембран. Недостаточный доступ кислорода негативно влияет на рост плода.
Алкоголь
Употребление алкоголя во время беременности вызывает родовые дефекты, включая нарушения роста, интеллектуальные нарушения, а также проблемы с обучением. Если вы планируете беременность, уже ожидаете ребёнка или кормите его грудью, необходимо полностью воздерживаться от спиртных напитков.
Рентген
Избегайте проведения рентгеновских снимков в период беременности, только если это абсолютно не необходимо по медицинским причинам. Рентген увеличивает риск воздействия на ещё не рождённого ребёнка радиацией, что может спровоцировать опухоли, которые проявят себя в детском возрасте.
Сауна или джакузи
Обе эти процедуры увеличивают риск перегрева, обезвоживания тела и потери сознания. Кроме того, они повышают температуру тела, что плохо сказывается на развитии ребенка, и особенно в первые 12 недель беременности.
Кошки
Пожалуй, самый мучительный выбор для любителей этих животных. Однако кошки переносят паразита под названием токсоплазма гондии, который часто встречается в кошачьих в фекалиях и может вызвать опасную инфекцию под названием токсоплазмоз. А развитие этой инфекции на ранних этапах беременности увеличивает риск выкидыша, она может спровоцировать слепоту и повреждение мозга еще не рождённого ребёнка.