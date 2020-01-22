Почему не стоит есть во время чтения

Новости шоу бизнеса:Совмещая приемы пищи с чтением, заядлые книгоманы причиняют вред себе и своим близким.

Привычка есть во время чтения – достаточно распространенное явление. Оторваться от любимой книги порой очень не просто и зачастую приходится совмещать несколько дел одновременно. Это, казалось бы, безобидное явление влечет за собой массу неприятностей.

Во-первых, такая привычка говорит о дурных манерах. Многие не представляют утренний кофе или ланч без свежей газеты. Наедине с собой такое пристрастие еще можно объяснить. А вот если за столом собрались коллеги или близкие, прессу лучше отложить.

Поглощая страницы одновременно с едой, можно проглотить что-нибудь несъедобное. Речь идет о продуктах, в которых присутствуют мелкие косточки, семена или шелуха. Блюда из рыбы стоят на первом месте в этом «опасном» списке.

Нехорошая привычка ведет к перееданию. Во время интересного чтения человек не замечает, какой объем пищи он употребил. Организм сосредоточен больше на книге, чем на еде, поэтому чувство насыщения приходит не скоро. Такое увлечение – прямой путь к лишним килограммам.

Отвлекаясь на чтение, человек недостаточно пережевывает пищу. Рука машинально отправляет в рот ложку за ложкой, а мозг в это время сконцентрирован на «проглатывании» страниц.

Исходя из правил хорошего пищеварения, еду нужно пережевывать не менее 33 раз. Во время чтения число жевательных движений сокращается до 3-5 раз.

В результате желудок набивается массой из кусочков разного размера и плотности. Грубая текстура оказывает раздражающее действие на стенки органов пищеварения, что может привести к гастриту или язве.

Употребление пищи во время чтения может привести к сбоям в работе некоторых органов и систем. Человеческий организм с момента своего рождения запрограммирован на добычу пищи, ее приготовление и употребление. К тому же человек специально выбирает те продукты, от поедания которых получает удовольствие.

Во время приготовления блюда желудок начинает выделять ферменты, активно работают слюнные железы, организм находится в предвкушении. Прием пищи должен проходить в спокойной обстановке, работа мозга и органов пищеварения концентрируется исключительно на еде. Чтение вносит сбой в этот отлаженный механизм. В итоге может пострадать желудок, поджелудочная железа, измениться уровень сахара в крови.