Скачать
Четверг, 23.01.2020
Помпео объяснил, почему Украина важна для США
Помпео объяснил, почему Украина важна для США
Рама: Мир в Украине является приоритетом албанского председательства в ОБСЕ
Рама: Мир в Украине является приоритетом албанского председательства в ОБСЕ
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Знаменитости, чья карьера снова пошла вверх после долгого перерыва (Фото)
Знаменитости, чья карьера снова пошла вверх после долгого перерыва (Фото)

Медики назвали вред от сладкого

Медики назвали вред от сладкого
06:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Излишняя любовь к сладкому может привести к появлению морщин.

Каждый год женщины тратят миллионы на покупку разного рода увлажнителей, производители которых утверждают, что эти чудесные средства способны повернуть время вспять. Но если вы являетесь сладкоежкой, то никакие увлажнители вам не помогут — это выбрасывание денег на ветер. Английский дерматолог доктор Патриция Фаррис заметила, что у многих ее пациенток, обращавшихся за процедурами по омоложению кожи, сама кожа была покрыта избыточным количеством морщин, хотя она не подвергалась интенсивному солнечному излучению.

Разгадка таилась в диете этих дам — все они налагали на сахар и продукты, его содержащие. Исследования показывают, что насыщенная сахаром и очищенными углеводами диета наносит нашей коже вред больший, чем целая жизнь, прожитая на солнце. Но хорошая новость заключается в том, что процесс можно пустить в обратную сторону. Сама доктор Фаррис разработала режим питания «Сахарная детоксикация», который позволяет за три дня полностью отказаться от этого продукта.

В течение трех дней нельзя есть или пить йогурты, молоко, сыр, молочные продукты с лактозой, продукты из пшеницы (паста, рис, хлеб), искусственные подсластители, собственно сахар, алкоголь и фрукты (кроме лимона или лаймового сока). Это позволяет за три дня очистить организм от сахара. Питаться разрешается обезжиренным мясом, рыбой, яйцами или овощными формами белков, вроде чечевицы, гороха и фасоли.

Эксперты объяснили, почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки

Далее рекомендуется в течение четырех недель употреблять такие продукты, как яйца, обезжиренное красное мясо, свинина, курятина, индюшатина, тофу, бобы, авокадо, брокколи, брюссельская капуста, кабачки, сельдерей, огурцы, капуста кале, салат латук, лимоны и лайм, миндаль, кешью, грецкие орехи, арахис, фисташки, сливочное, кокосовое и оливковое масло, кофе (несладкий, черный), зеленый, черный или травяной чай без сахара и воду. Через четыре недели вы увидите последствия омоложения кожи и заметите, как вырастет уровень энергии в организме и повысится настроение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сладкое, Морщины, Свойства сладкого, Вред от сладкого, Морщины от сладкого.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Законопроект о Brexit отправили королеве
Законопроект о Brexit отправили королеве
Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами
Рецепт дня: творожно-сливочный десерт с апельсинами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь