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Самые эффективные продукты для худеющих

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Самые эффективные продукты для худеющих
11:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть и худеть – мечта многих девушек, которые в погоне за стройной фигурой нередко испытывают на себе самые жесткие диеты.

  • 1

    Есть несколько продуктов, которые диетологи рекомендуют включить в свой рацион людям с избыточным весом. Эти пять продуктов можно употреблять даже несколько раз в день, но при этом не переживать о лишних килограммах.

    Натуральные йогурты

    В этих продуктах большое количество белка, полезных бактерий и кальция.

  • 2

    Белое мясо птицы

    Это лучший источник протеина. Интересно, что за один раз рекомендуют съедать столько мяса, сколько помещается у вас на ладони.

  • 3

    Морепродукты и рыба

    Диетологи акцентируют внимание именно на океанской рыбе, которая была выращена в естественной среде.

  • 4

    Овсянка

    Это идеальный продукт для завтрака, ведь такая чаша безумно насыщает и при этом не обременяет организм.

  • 5

    Попкорн

    Одна чашка попкорна содержит всего 30 калорий, при этом она дарит сытость и возможность спокойно дождаться основного приема пищи.

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Питание, Здоровье, Похудение, Продукты питания, Еда, Сжигание жира, Советы медиков.
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