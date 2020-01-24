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Определены плохие способы утолить жажду

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Определены плохие способы утолить жажду
13:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты в области здорового питания из Италии рассказали о том, какие напитки и блюда для этого категорически не подходят.

  • 1

    Когда мы испытываем чувство жажды, то стараемся утолить ее с помощью любых жидкостей. 

    Кофеин

    Кофе и другие напитки, содержащие значительную дозу кофеина, являются диуретиками. Другими словами, они вызывают обезвоженность. Если вы употребляете достаточное количество воды, то в день можете смело выпивать две чашки кофе или 200 мг кофеина. Но если вы не пьете много воды, то не используйте кофе для утоления жажды.

  • 2

    Соленые продукты

    Соль в больших количествах присутствует почти во всех упакованных продуктах в магазинах, поскольку она используется в качестве консерванта. Когда вы употребляете соленую пищу, то клетки вашего организма отправляют сигналы мозгу о том, что вы испытываете жажду, так как соль выводит воду из клеток и вызывает их обезвоженность. Поэтому избегайте соленой пищи вроде соусов, маринада, консервов, фастфуда и тому подобного.

  • 3

    Газировка и напитки с сахаром

    Пусть это будет лимонный сок, содержащий изрядное количество сахара, или сладкие фруктовые соки, либо ваша любимая газировка - все они отправляют сигнал в мозг о том, что вы испытываете жажду. Поэтому для утоления жажды эти напитки лучше не пить. Также эксперты советуют избегать разного рода коктейлей, в состав которых входит много сахара.

  • 4

    Соевый соус

    В июне 2013 года подросток из США едва не скончался после того, как на спор выпил бутылку соевого соуса. Девушка была близка к смерти в результате нарушения баланса электролитов, что вызвало состояние под названием гипернатриемия - избыточное количество натрия в крови. Но даже в небольших количествах соевый соус способствует обезвоживанию.

  • 5

    Бульонные кубики и усилители вкуса

    Их включают в соусы карри, супы и продукты быстрого приготовления вроде лапши. Они добавляют определенный вкус блюдам, хотя и содержат большое количество натрия. Обязательно следите за приемом усилителей вкуса и готовой пищи, обладающей выраженным привкусом, поскольку всё это может приводить к обезвоживанию и усилению чувства жажды.

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Все по теме:

Здоровье, Напитки, Жажда, Советы медиков, Как утолить жажду, Плохие способы утолить жажду.
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