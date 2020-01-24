Определены плохие способы утолить жажду

1 Когда мы испытываем чувство жажды, то стараемся утолить ее с помощью любых жидкостей. Кофеин Кофе и другие напитки, содержащие значительную дозу кофеина, являются диуретиками. Другими словами, они вызывают обезвоженность. Если вы употребляете достаточное количество воды, то в день можете смело выпивать две чашки кофе или 200 мг кофеина. Но если вы не пьете много воды, то не используйте кофе для утоления жажды.

2 Соленые продукты Соль в больших количествах присутствует почти во всех упакованных продуктах в магазинах, поскольку она используется в качестве консерванта. Когда вы употребляете соленую пищу, то клетки вашего организма отправляют сигналы мозгу о том, что вы испытываете жажду, так как соль выводит воду из клеток и вызывает их обезвоженность. Поэтому избегайте соленой пищи вроде соусов, маринада, консервов, фастфуда и тому подобного.

3 Газировка и напитки с сахаром Пусть это будет лимонный сок, содержащий изрядное количество сахара, или сладкие фруктовые соки, либо ваша любимая газировка - все они отправляют сигнал в мозг о том, что вы испытываете жажду. Поэтому для утоления жажды эти напитки лучше не пить. Также эксперты советуют избегать разного рода коктейлей, в состав которых входит много сахара.

4 Соевый соус В июне 2013 года подросток из США едва не скончался после того, как на спор выпил бутылку соевого соуса. Девушка была близка к смерти в результате нарушения баланса электролитов, что вызвало состояние под названием гипернатриемия - избыточное количество натрия в крови. Но даже в небольших количествах соевый соус способствует обезвоживанию.