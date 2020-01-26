Явные признаки, которые предупреждают вас о недостатке кальция (Фото)

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Но это не так! Взрослые люди тоже нуждаются в достаточном количестве кальция. Этот химический элемент необходим для нашего здоровья, поскольку стабилизирует кровяное давление и укрепляет кости.

Врачи утверждают, что люди нуждаются в 1 000 мг кальция в день. Вряд ли большинство из нас получает такое количество этого химического вещества ежедневно с привычным рационом. Современный человек употребляет много нездоровой пищи (пиццу, картофель фри, гамбургеры и продукты, жареные во фритюре), поэтому испытывает постоянную нехватку кальция. Врачи назвали 8 признаков, которые предупреждают вас о недостатке кальция в организме.

Судороги ног

Если вы по ночам чувствуете судороги в ногах, это верный признак дефицита кальция! Убедитесь, что вы получаете достаточное количество этого химического элемента с пищей. А растяжка мышц перед сном отлично помогает справиться с болью. Почему бы вам не попробовать?!