Самые полезные напитки для здоровья печени

Новости шоу бизнеса:Кофе и травяной чай способствуют профилактике хронических заболеваний печени.

Употребление чая и/или кофе стало повседневной привычкой жителей многих стран.

Эти напитки содержат ряд активных веществ, влияющих на разные аспекты здоровья человека.

В Нидерландах было проведено исследование, показавшее, что регулярное употребление кофе и травяного чая способствует профилактике хронических заболеваний печени, в частности препятствует развитию фиброза, потере эластичности и рубцеванию в результате хронического воспаления.

В последние десятилетия повышается склонность населения к вредным привычкам: малоподвижному образу жизни и нездоровому питанию (западной диете), утверждает ведущий автор исследования Луиза Альферинк (Louise Alferink), сотрудница Медицинского центра Университета Эразмус (Erasmus University Medical Centre), Нидерланды. Западная диета богата подслащенными обработанными продуктами с низким содержанием питательных веществ. Такой рацион является причиной появления избыточной массы тела и развития неалкогольной жировой болезни печени — в данном органе накапливается избыток жиров, объясняют специалисты.

Чтобы исследовать потенциальный защитный эффект употребления кофе и чая, ученые проанализировали информацию о 2,4 тыс. лиц в возрасте старше 45 лет без заболеваний печени. Были изучены медицинские данные, включая результаты сканирования органов брюшной полости и печени. Среди участников исследования провели опрос относительно их предпочтений в питании, в том числе употребления чая и кофе. Участники уточняли, какой вид чая они пьют: черный, зеленый или травяной.

Исследование показало, что у любителей кофе значительно снижается риск потери эластичности печени. У них было выявлено меньше рубцов на печени, чем у остальных участников исследования, независимо от образа жизни и условий окружающей среды.

Ученые пришли к выводу, что частое употребление кофе и травяного чая может иметь определенную пользу для печени: предотвращать рубцевание и потерю эластичности органа у лиц без явных признаков заболеваний печени. Результаты исследования были опубликованы в журнале "Journal of Hepatology".

Точный механизм воздействия активных компонентов кофе на печень неизвестен. Он может быть связан с антиоксидантным эффектом, отметили ученые. Новое исследование не позволяет заключить, что употребление кофе и травяного чая напрямую приводит к улучшению состояния печени, а только показывает связь между употреблением этих напитков и состоянием здоровья органа. Для детального изучения явления необходимо провести дополнительные исследования.