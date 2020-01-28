Как минимизировать вред от алкоголя на организм?

Новости шоу бизнеса:Ученые пришли к выводу, что в природе существует всего один способ избавления от ядовитых веществ, попавших в организм человека вместе с горячительными напитками.

Исследователи провели массу экспериментов и определили, что самым верным методом нейтрализации пагубного воздействия спиртных напитков на организм человека является физическая нагрузка средней или высокой степени тяжести.

Получается, что людям, злоупотребляющим алкоголем периодически или изо дня в день, стоит просто заняться каким-либо видом спорта. Значения не имеет, чем именно будет заниматься человек на спортплощадке, дома или в тренажерном зале, главное – это количество потраченного времени на тренировку.

Нужно помнить, что для здорового человека максимальная доза в сутки – один бокал вина или же кружка пива. Людям, у которых имеются какие-нибудь заболевания внутренних органов или же головного мозга, категорически запрещается пить все, что содержит спирт.

Если человек превысил или регулярно превышает данную норму, то ему нужно заниматься спортом каждый день по 1-2 часа, дабы организм восстанавливался и токсины выходили вместе с потом, а еще для того, чтобы пить и, тем более, злоупотреблять ему вообще перехотелось.