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Как защитится от вирусов и повысить иммунитет?

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Как защитится от вирусов и повысить иммунитет?
03:28 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты дали несколько простых советов для защиты от вирусных заболеваний за счет повышения иммунитета.

  • 1

    Пить теплые жидкости

    Включайте в рацион овощные супы, чай, начинайте день с большого стакана теплой воды - это повышает иммунный ответ на вирусы и инфекции. Особенно полезны жидкости, которые содержат витамин С.

  • 2

    Проводить время на солнце

    Зимой нужно стараться бывать на свежем воздухе даже в пасмурную погоду – организм все равно получает дозу ультрафиолета. Солнечный свет отвечает за выработку витамина D в организме, играющего очень важную роль в укреплении иммунитета.

  • 3

    Поддерживать гидратацию

    Вода играет ключевую роль в процессах иммунитета. Независимо от времени года медики советуют пить достаточно воды – это естественным образом обеспечивает профилактику инфекций.

  • 4

    Выполнять физические упражнения

    Они стимулируют кровоток, способствуя удалению микробов из легких и вызывая увеличение производства лейкоцитов – клеток иммунной системы, борющихся с вирусами и другими возбудителями заболеваний, проникающих в организм.

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Здоровье, Болезнь, Иммунитет, Заболевание, Вирусы, Советы медиков.
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