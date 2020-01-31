Как защитится от вирусов и повысить иммунитет?

Пить теплые жидкости
Включайте в рацион овощные супы, чай, начинайте день с большого стакана теплой воды - это повышает иммунный ответ на вирусы и инфекции. Особенно полезны жидкости, которые содержат витамин С.
Проводить время на солнце
Зимой нужно стараться бывать на свежем воздухе даже в пасмурную погоду – организм все равно получает дозу ультрафиолета. Солнечный свет отвечает за выработку витамина D в организме, играющего очень важную роль в укреплении иммунитета.
Поддерживать гидратацию
Вода играет ключевую роль в процессах иммунитета. Независимо от времени года медики советуют пить достаточно воды – это естественным образом обеспечивает профилактику инфекций.
Выполнять физические упражнения
Они стимулируют кровоток, способствуя удалению микробов из легких и вызывая увеличение производства лейкоцитов – клеток иммунной системы, борющихся с вирусами и другими возбудителями заболеваний, проникающих в организм.