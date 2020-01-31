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Какая главная опасность соковых диет?

Какая главная опасность соковых диет?
12:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Но действительно ли соковые диеты так эффективны? Эксперты в области здорового питания из Великобритании это опровергают.

Всё большее количество знаменитостей популяризирует соковые диеты, однако эксперты в области здорового питания категорически не советуют следовать звездным примерам. Они подробно объяснили, чем опасны эти методики похудения для организма человека.

Некоторые звезды вроде Гвинет Пэлтроу утверждают, что соки очищают организм, избавляя его от токсинов, помогают похудеть и восстанавливают необходимый баланс витаминов. Из-за этой массивной звёздной поддержки соковые диеты стали необыкновенно популярными. Всё большее количество людей употребляют жидкую смесь фруктов и овощей с целью укрепления здоровья, обретения красивой кожи, избавления от лишнего веса и даже повышения настроения. 

Они подчеркивают, что поклонники данного типа питания в целях очищения организма употребляют только соки на основе фруктов и овощей, воздерживаясь от другой пищи. Подобного рода диеты могут длиться от нескольких дней до нескольких недель, и мало какие из них разрешают употребление твердой пищи. Теоретически соки являются лёгким способом поглощения некоторых полезных питательных продуктов. Многие методики детоксикации подразумевают ограничения приема калорий и количества нездорового питания. Во многих случаях поклонники соковых диет смешивают фрукты и овощи в блендере, чтобы употреблять их в виде соков, либо покупают уже готовые соковые напитки.

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В первую очередь, необходимо помнить о том, что эта разновидность питания содержит очень высокий уровень сахара. Скачки сахара в крови приводят к выработке инсулина, который помогает клеткам использовать сахар для энергии. Это приводит к увеличению уровня энергии и немедленному его падению, из-за чего человек ощущает усталость и тянется к сладким продуктам. Кроме того, в соковых диетах ощущается резкая нехватка белка, который просто необходим для строительства здоровых иммунных клеток. Это питание почти не содержит волокон, требуемых для выведения продуктов отхода из организма вроде лишних гормонов.

Распространенными побочными эффектами соковых диет являются боли в животе, перепады настроения, головные боли, изменения в работе кишечника и многое другое. Существует масса причин отказаться от детоксикации с помощью соков, поэтому не обращайте внимания на советы знаменитостей и прислушивайтесь к мнению настоящих экспертов.

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Здоровье, Диета, Соки, Соковые диеты, Советы медиков, Главная опасность соковых диет.
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