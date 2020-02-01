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Как научиться противостоять стрессам?

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Как научиться противостоять стрессам?
02:46 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Организм не всегда может выдерживать постоянную спешку, загруженность.

  • 1

    Измените питание

    Для того чтобы плодотворно работать вам нужна энергия. Люди получают ее прежде всего из пищи. Питание занятого человека представляет собой жуткую смесь из фаст-фуда и кофеиносодержащих продуктов. Фаст-фуд вреден не только повышенным содержанием транс-жиров и канцерогенов, но он приводит к ожирению и повышает угрозу рака. Измените свое питание в пользу фруктов и овощей, так как они богаты витаминами и минералами, а также клетчаткой. Пейте много обычной воды вместо чая и кофе. Очень скоро вы заметите, что энергии и сил у вас прибавилось.

  • 2

    Не переживайте по пустякам

    Следующая рекомендация особенно актуальна для женщин — легче относитесь к жизненным неурядицам. Далеко не все в жизни зависит от Вас, так зачем лишний раз переживать том, повысит ли Вас начальник или нет, найдет ли муж хорошую работу. Просто выполняйте хорошо свои обязанности, не беспокоясь об ответном поведении других людей. Всё будет так, как должно быть и никак иначе.

  • 3

    Сон — лучший помощник в борьбе со стрессами

    Для защиты от стресса нужно высыпаться. Сон должен быть не менее 6-7 часов в сутки. Невыспавшийся человек острее реагирует на любы проблемы, которые иногда и проблемами-то сложно назвать. А невыспавшаяся женщина это еще и женщина, которая плохо выглядит. И тонна косметики не скроет вашей хронической усталости и потухшего взгляда. Если есть возможность, можно поспать днем, ведь 15-30 минут такого сна по ценности равен двум часам ночного.

  • 4

    Музыка от нервов

    Положительно влияет на настроение и музыка. После напряженного трудового дня поставьте умиротворяющую мелодию, и ваше тело расслабится, а мысли приобретут безмятежность. Советуем музыку слушать и во время обеденного перерыва, если нет возможности погулять по парку и насладиться природой и пением птиц.

  • 5

    Спорт и свежий воздух

    Занимайтесь спортом. Два часа занятий спорта в неделю не только подтянут тело, но и очистят сознание, помогут не расстраиваться по пустякам. Проводите больше времени на свежем воздухе. Недостаток солнечного света приводит к упадку сил, понижению настроения и стрессоустойчивости.

  • 6

    Хобби и никаких проблем!

    Найдите себе хобби. Чаще всего хобби связано с работой руками, а значит с мелкой моторикой, которая полезна не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Кроме того, увлеченность на каком-либо занятии, помогает выбросить негативные мысли из головы.

  • 7

    Медитация, йога

    Польза медитации уже давно доказана и признана даже учеными. Во время медитации ваш ум успокаивается и приходит в равновесие. Внутри вам появлятся гармония и умиротворенность. У стресса просто нет никаких шансов, если вы занимаетесь медитацией.

    Стрессы — бич современного общества, но следуя несложным рекомендациям можно легко их избежать и повысить качество жизни.

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Здоровье, Стресс, Волнение, Советы медиков, Как научиться противостоять стрессам.
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