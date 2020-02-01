Как повысить давление: ТОП-7 естественных средств

Питье воды
Чтобы усилить кровообращение и наполнить кровеносные сосуды кровью, необходимо ежедневно выпивать достаточно воды. В качестве "экстренной" меры медики советуют за раз выпивать четверть или пол-литра воды – давление должно подняться в течение 10 минут.
Соль
Если давление становится низким и самочувствие резко ухудшается, положите несколько крупинок соли под язык и рассосите, не запивая водой. Вскоре станет лучше.
Лавровый лист
Это естественное средство также хорошо помогает страдающим гипотонией. В момент слабости, головокружения разломите лист лаврушки на части (мельчить не нужно), положите пару кусочков под язык. Примерно через полчаса наступит улучшение.
Корень солодки (лакрица)
Поднимает гипотоникам кровяное давление и уменьшает головокружение. Две столовые ложки сухих корней солодки залейте стаканом кипятка и дайте настояться 5 минут. Употребляйте чай несколько раз в день.
Дробное питание
При гипотонии недостаточно трех основных приемов пищи в день. Чтобы держать кровеносные сосуды в тонусе, следует питаться дробно небольшими порциями 5-6 раз в день.
Контрастный душ
Чередование холодной и горячей воды стимулирует кровообращение, тренирует сосуды – это в итоге нормализует давление.
Массаж рефлексогенных зон кистей
Поместите большой палец левой руки на внутреннюю поверхность правой руки. С внешней стороны кисти левым указательным пальцем осторожно разминайте каждую из трех "борозд" между пястными костями, двигаясь снизу вверх по направлению к пальцам. Закончить массаж следует растиранием и поглаживанием всей кисти. Затем так же помассировать другую руку. Процедуру рекомендуется проводить несколько раз в день в спокойном состоянии.