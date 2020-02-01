Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона

Новости шоу бизнеса:Вот, что вам не следует есть, чтобы не усугублять гипертонию.

Многие продукты питания и напитки мешают снизить артериальное давление, даже если вы принимаете лекарства.

Соль

Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки.

Не забывайте про "скрытую соль":

фастфуд

замороженная пицца

овощные соки

консервированный суп

консервированные или бутилированные томатные продукты

Сахар

Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.

Насыщенные жиры и трансжиры

Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:

куриная кожа

жирные молочные продукты

красное мясо

сливочное масло

Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.

Алкоголь

"Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", - пишет издание Helth Line.