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Суббота, 01.02.2020
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Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона

Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
22:41 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вот, что вам не следует есть, чтобы не усугублять гипертонию.

Многие продукты питания и напитки мешают снизить артериальное давление, даже если вы принимаете лекарства. 

Соль

Люди с высоким кровяным давлением должны ограничивать ежедневное потребление натрия до 1500 миллиграммами (мг). Это половина чайной ложки.

Не забывайте про "скрытую соль":

  • фастфуд

  • замороженная пицца

  • овощные соки

  • консервированный суп

  • консервированные или бутилированные томатные продукты

Сахар

Чрезмерное потребление сахара связано с увеличением случаев ожирения, диабета второго типа и гипертонией. Женщинам рекомендуется ограничить потребление сахара до 6 чайных ложек, или 24 граммов. Мужчины должны ограничивать себя 9 чайными ложками или 36 граммами.

Насыщенные жиры и трансжиры

Люди с высоким давлением должны уменьшить насыщенные жиры и избегать трансжиров. Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров включают в себя:

  • куриная кожа

  • жирные молочные продукты

  • красное мясо

  • сливочное масло

Трансжиры содержатся в фастфуде, готовой промышленной выпечке, маргарине.

Как снизить давление: простые способы сбить давление

Алкоголь

"Алкоголь мешает эффективной работе лекарств от давления. В нем много калорий, он метаболизируется печенью, поэтому постепенно ее разрушает", - пишет издание Helth Line.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Давление, Польза, Высокое давление.
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