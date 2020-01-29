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Как снизить давление: простые способы сбить давление

Как снизить давление: простые способы сбить давление
11:33 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Способов снизить высокое давление довольно много.

Для лечения гипертонической болезни используется множество средств, и далеко не последнее место в их ряду занимает свекла. Дело в том, что для понижения артериального давления чрезвычайно важно употребление продуктов, богатых калием, поскольку они помогают вывести из организма излишки воды и натрия.

Народная медицина советует использовать свеклу в любом виде для лечения и профилактики гипертонической болезни, но особенно эффективен в этом случае свекольный сок. Как правило, его смешивают с медом в соотношении 1:1. Смесь следует употреблять по 1/4-1/3 стакана по 3–4 раза в день.

Для понижения артериального давления врачи часто рекомендуют и специальную свекольную смесь. Для ее получения, нужно взять четыре стакана свекольного сока, четыре стакана меда, 100 г болотной сушеницы и 500 г водки. Все составные части соединить, тщательно перемешать. Смесь надо настаивать в течение 10 суток в плотно закупоренной посуде в темном прохладном месте. Потом процедить и отжать.

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Смесь надо принимать по 1–2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды. Средство следует применять при гипертонии первой и второй степени.

Но не только в лечении гипертонической болезни поможет свекла: очень важно ее употребление и для профилактики этого заболевания. Ведь в свекле много кальция и магния, а их соли позволяют снизить артериальное давление.

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Здоровье, Давление, Артериальное давление, Как снизить давление, Советы медиков, Простые способы сбить давление.
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