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Составлен список самой опасной уличной еды

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Составлен список самой опасной уличной еды
11:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Кроме удовольствия и сытости, уличная еда может доставить и кучу неприятностей, говорят медики.

  • 1

    Шаурма

    Самая популярная еда для уличного перекуса – шаурма. Рубленное мясо в лаваше можно купить буквально на каждом шагу, к нему всегда выстраиваются немаленькие очереди из гуляющих, как взрослых, так и детей. При этом шаурму чаще всего подвергают критике те же покупатели и эпидемиологи.

    - Конечно, рассказы о том, что в шаурму кладут мясо бродячих собак, кошек или уличных голубей, сильно преувеличены, - рассказывает врач-гастроэнтеролог Леся Коваленко. – Неоднократные проверки показали, что там курица или свинина – как заявлено в лицензиях. Другое дело – какого качества мясо, не с "душком" ли оно было, хорошо ли моется перед приготовлением? Если торговый лоток уличный, то неизбежно на еду попадает пыль, садятся насекомые. Да и сама по себе шаурма – не лучший перекус, особенно летом. Мясо в сухом лаваше, непонятный жирный майонезный соус – сплошной холестерин, которого стоит избегать.

    После такого перекуса вполне можно получить панкреатит, а если продукты окажутся некачественными, то еще и пищевое отравление. Хоть случаи отравления именно шаурмой нечастые, но они все же бывают.

  • 2

    Сладкая газировка

    Запивают все уличные перекусы, как правило, сладкой газированной водой. О вреде этой шипучки врачи говорят давно, но популярность таких напитков не снижается.

    - Не согласна, что все поголовно пьют только сладкие газировки, - возражает Леся Коваленко. – С каждым годом все больше становится тех, кто совершенно правильно отказывается от них в пользу негазированной простой воды. Люди поняли, что она и не вредит, да и жажду утоляет лучше. Что же касается сладких шипучек, то тут все понятно – масса красителей, сахара пользы не принесут. И совершенно неважно – это какая-нибудь густо-коричневая кола, ярко-зеленый тархун или едва закрашенный лимонад. Почему-то считается, что в последнем варианте меньше вредных компонентов. Это не так – везде гадостей хватает, так что всегда остается риск схлопотать расстройство желудка от какого-то вредного консерванта.

  • 3

    Хот-дог

    Раньше "горячие собачки" встречались на каждом шагу, теперь же постепенно палатки с этим фаст-фудом сдают позиции, хотя и не исчезают вовсе. И желающих скушать сосиску в булке остается немало.

    - Удар по печени и желудку, как и большая часть уличного фаст-фуда, - уверена Леся Коваленко. – Не всегда качественные и свежие сосиски или колбаски маскируют острыми добавками – корейской морковкой, солеными огурцами. Кетчупы, майонезы и горчицы совершенно непонятного происхождения – они уже перелиты в неопрятные бутылки (кстати, непонятно, эти бутылки моют вообще когда-нибудь?). Есть риск не только подхватить инфекцию, но и элементарно заработать изжогу, панкреатит от такого перебора всего острого-жирного.

  • 4

    Жареные пирожки, беляши и чебуреки

    - Как и любая жареная еда, пирожки и чебуреки, "бьют" по пищеварительной системе, по печени и поджелудочной, - уверяет врач. – Также не стоит забывать о качестве масла, на котором это все жарится, а главное – о начинках. Нет гарантии, что в нее не попадет некачественное мясо, несвежая картошка или яйца. Так что, если уже и решили побаловать себя жареными пирожками, приготовьте их сами дома. И то – не чаще, чем раз в 2-3 месяца, это все же не лучшая еда для наших желудков.

  • 5

    Сладкая вата

    Излюбленное лакомство детей – сладкая вата. Да что уж там! Многие взрослые с удовольствием покупают эти сахарные облачка на палочках. Казалось бы, что может быть вредного в таком лакомстве. Понятно, что много сахара кушать вредно. Но если позволить себе моточек ваты в качестве исключения?..

    - Начнем с того, что в сахар для изготовления ваты подмешивают всевозможные красители и ароматизаторы в немалых количествах, чтобы "облачко" благоухало издалека, - поясняет Леся Коваленко. – Эти добавки могут отразиться на организме весьма печально. Но главная опасность в другом – в самом способе изготовления ваты. Пока слой за слоем на палочки наматываются карамельные нити, туда же зачастую ветром наносит уличную пыль, мелкие насекомые попадают постоянно. Сам продавец весь в липкой вате, не успевает даже руки толком помыть, отдает сдачу, принимается за новую порцию… В общем, антисанитария жуткая. И это помимо того, что сладкая вата – это чистый сахар, злоупотреблять которым не стоит.

  • 6

    Мороженое

    Как только солнце припекает, на улицах тут и там появляются холодильники и палатки с мороженым. Тут какое хочешь на выбор – фабричное в пачках, воздушное "французское", которое наливают в разный размер стаканчики, а также развесное с разными вкусами.

    - Тут главное, чтобы продукт был не только свежим, но и правильно транспортировался и хранился, - считает Леся Коваленко. – Если мороженое сначала подтаяло, а потом снова замерзло – такое кушать нельзя. В нем развиваются вредные организмы, которые уже не уничтожаются холодом. Так что не стоит стесняться ощупывать пачку и возвращать ее, если мороженое ощутимо деформированное – это значит, оно заморожено повторно. Развесное лакомство "на глазок" так не идентифицировать. Но если в уже купленном мороженом попадаются крупинки льда, лучше не есть его. Не стоит забывать и о консервантах, которыми щедро сдабривают мороженое, поэтому злоупотреблять холодным лакомством не стоит. К тому же, после него только сильнее ощущается жажда.

  • 7

    Пончики

    Это лакомство представлено в разных видах и с разными вкусами. Пончики с дырочкой посередине и без дырочки, с начинкой и без, со всевозможными глазурями и обсыпками и без оных, жареные и духовые… Такое себе уличное пирожное, которое может дополнить стаканчик кофе или быть отдельным перекусом.

    - Главная опасность пончиков – это слишком жирная еда, - поясняет Леся Коваленко. – Повсеместно они продаются в жареном виде, встретить испеченные в духовке мне лично удалось лишь в одной точке города. А все то масло, в котором дарят это лакомство, и качества невысокого, и меняется наверняка крайне редко. Так что "здравствуйте, больная печень и изжога!" Сладкие сиропы и джемы непонятно из чего тоже могут "посодействовать" в этом.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Еда, Уличная еда, Советы медиков.
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