Тренды здорового питания 2020: что модно кушать в этом году

1 Еще больше растительного белка В 2019 году нам предлагали массу растений, особенно когда речь шла об источниках белка. Еще больше шума вокруг полезного белка развернется в 2020-м. Зазвучат такие "имена", как бобы мунг, конопляное семя, тыква и водоросль хлорелла. Ведь они "сияют" целым спектром растительных аминокислот. И конечно, в почете останется авокадо.

2 Еда на растительной основе В 2020-м появится еще больше гибридных продуктов, включающих овощи. Растения уже добавляют в мясо, ближайшая перспектива - создание продуктов с 25-30 процентами овощей. Наверняка, станут очень популярны бургеры с сытной гибридной смесью - из мяса, грибов, овощей. От продуктов животного происхождения никто не откажется, но доля растительной пищи будет постоянно увеличиваться. Это делается с заботой о человеческом организме.

3 Новая эра безалкогольных напитков Все больше и больше брендов предлагают вина и пиво с нулевым содержанием спирта. Рестораны и бары включают в меню безалкогольные коктейли. Открываются стильные безалкогольные заведения.

4 Прощай, мука. Привет, овощи! Пицца из цветной капусты стала трендом ушедшего года. Прогнозируется, что в 2020-м мы увидим гораздо больше вариантов муки. Из нута, миндаля и так далее. Повара будут выпекать питательные, полезные основы для блюд.

5 Новый модный термин - "ноотропы" Это соединения, улучшающие работу мозга, в том числе память, когнитивные функции. Они выпускаются в виде добавок, но есть и ряд ноотропных продуктов - куркума, дикая черника, лосось, брокколи, грецкие орехи, яичные желтки, водоросли.

6 Больше немолочных альтернатив молока 2019-й был годом овсяного молока. Так как все больше людей переходит на растительную диету, потребность в альтернативном молоке растет. Сегодня почти каждый орех - миндаль, кешью, грецкий - используют для производства молока. Очень вероятно, альтернативы молочным продуктам станут основой для изготовления йогуртов, мороженого, сыров.

7 Свежие закуски в упаковке Производители стремятся запихнуть в порционные одноразовые емкости блюда, которые мы готовим дома и храним в холодильнике. В продаже запросто могут появиться упакованные яйца вкрутую, питьевые супы, приготовленные овощи.

8 "Хит сезона" - натуральные подсластители Первое, что делают люди, перешедшие на ЗОЖ, это ограничивают потребление сахара. Но даже полный отказ не спасет, ведь много искусственного сахара в хлебе, макаронах, выпечке, напитках. Чтобы это исправить, производители выпустят сиропы, маринады и глазурь из сладких растений - фиников, гранатов, кокоса.