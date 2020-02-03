Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Гончарук: Цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях
Гончарук: Цена на газ должна формироваться в прозрачных условиях
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
В Киеве ликвидировали пожар на территории депо (Фото)
"Наш козак": Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов (Видео)
Как справиться с плохим пищеварением?
Как справиться с плохим пищеварением?

Тренды здорового питания 2020: что модно кушать в этом году

Смотрите фото (10)
Тренды здорового питания 2020: что модно кушать в этом году
02:29 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:2019-й был годом альтернатив мясу, низкоуглеводной пищи и веганских продуктов. Чем побалует "зожников" 2020-й?

  • 1

    Еще больше растительного белка

    В 2019 году нам предлагали массу растений, особенно когда речь шла об источниках белка. Еще больше шума вокруг полезного белка развернется в 2020-м. Зазвучат такие "имена", как бобы мунг, конопляное семя, тыква и водоросль хлорелла. Ведь они "сияют" целым спектром растительных аминокислот. И конечно, в почете останется авокадо.

  • 2

    Еда на растительной основе

    В 2020-м появится еще больше гибридных продуктов, включающих овощи. Растения уже добавляют в мясо, ближайшая перспектива - создание продуктов с 25-30 процентами овощей. Наверняка, станут очень популярны бургеры с сытной гибридной смесью - из мяса, грибов, овощей.

    От продуктов животного происхождения никто не откажется, но доля растительной пищи будет постоянно увеличиваться. Это делается с заботой о человеческом организме.

  • 3

    Новая эра безалкогольных напитков

    Все больше и больше брендов предлагают вина и пиво с нулевым содержанием спирта. Рестораны и бары включают в меню безалкогольные коктейли. Открываются стильные безалкогольные заведения.

  • 4

    Прощай, мука. Привет, овощи!

    Пицца из цветной капусты стала трендом ушедшего года. Прогнозируется, что в 2020-м мы увидим гораздо больше вариантов муки. Из нута, миндаля и так далее. Повара будут выпекать питательные, полезные основы для блюд.

  • 5

    Новый модный термин - "ноотропы"

    Это соединения, улучшающие работу мозга, в том числе память, когнитивные функции. Они выпускаются в виде добавок, но есть и ряд ноотропных продуктов - куркума, дикая черника, лосось, брокколи, грецкие орехи, яичные желтки, водоросли.

  • 6

    Больше немолочных альтернатив молока

    2019-й был годом овсяного молока. Так как все больше людей переходит на растительную диету, потребность в альтернативном молоке растет. Сегодня почти каждый орех - миндаль, кешью, грецкий - используют для производства молока.

    Очень вероятно, альтернативы молочным продуктам станут основой для изготовления йогуртов, мороженого, сыров.

  • 7

    Свежие закуски в упаковке

    Производители стремятся запихнуть в порционные одноразовые емкости блюда, которые мы готовим дома и храним в холодильнике. В продаже запросто могут появиться упакованные яйца вкрутую, питьевые супы, приготовленные овощи.

  • 8

    "Хит сезона" - натуральные подсластители

    Первое, что делают люди, перешедшие на ЗОЖ, это ограничивают потребление сахара. Но даже полный отказ не спасет, ведь много искусственного сахара в хлебе, макаронах, выпечке, напитках. Чтобы это исправить, производители выпустят сиропы, маринады и глазурь из сладких растений - фиников, гранатов, кокоса.

  • 9

    Углеводы вернулись

    2019 год был слишком антиуглеводным. Перегиб привел к противоположному эффекту: люди стали активно искать полезные источники углеводов - цельные зерна, бобовые, крахмалистые овощи. Углеводы не враги, их просто неправильно поняли, но вовремя спохватились. Поиск хороших углеводов продолжится в 2020-м.

Составлен список самой опасной уличной еды

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Здоровый образ жизни, ЗОЖ, Тренды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
05 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Одесщине детсады закроют на карантин
На Одесщине детсады закроют на карантин
На Херсонщине 15-летний парень попал под тепловоз
На Херсонщине 15-летний парень попал под тепловоз
Франция эвакуировала 250 человек из Уханя
Франция эвакуировала 250 человек из Уханя
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь