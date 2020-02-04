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Обнаружена взаимосвязь между мигренью и лишним весом

Обнаружена взаимосвязь между мигренью и лишним весом
12:43 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:У взрослых людей, в основном женщин существует связь между ожирением и мигренью.

Сохранение здорового веса является единственным способом успешного лечения мигрени, как установили американские ученые. Дефицит веса или его избыток увеличивают опасность хронических головных болей на 27%, и в группе повышенного риска находятся женщины с большими животами.

Жертвы мигрени могут значительно повысить шансы на победу над головными болями, если они сохранят здоровый вес. Исследование показало, что ожирение увеличивает риск мигрени, способной продолжаться вплоть до трех дней подряд, на целых 27%. Это связано с тем, что хранящийся под кожей жир выпускает молекулы, становящиеся спусковыми крючками для головных болей.

Женщины в три раза чаще мужчин страдают от мигреней, поэтому обладательницам больших животов приходится тяжелее всего. Возможно, это связано с тем, что они переносят больше жира вокруг талии, чем мужчины, а именно этот жир и связан с хроническими ежедневными головными болями.

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Но мигрени угрожают не только женщинам и жертвам ожирения. Исследование показало, что в группе риска также находятся и люди с дефицитом веса, которые на 13% чаще страдают от мигреней по сравнению с обладателями здоровых пропорций. И вновь это связано с молекулами, которые выпускаются жировыми тканями. Оказывается, нехватка этих молекул также может стать причиной возникновения приступов мигрени.

Свои выводы ученые сделали на основе метаанализа 12 исследований с участием почти 300 тысяч человек. Ожирение и дефицит веса являются предотвратимыми факторами риска мигрени, поэтому жертвам хронических головных болей необходимо уделять особенное внимание своему весу.

Точная причина мигреней неизвестна, но принято считать, что они вызываются аномальной активностью мозга, а факторами появления мигрени могут быть усталость и стресс. Основной симптом обычно представляет собой сильную головную боль в половине головы, но жертвы мигреней также страдают от тошноты и повышенной чувствительности к свету и звуку.

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Здоровье, Мигрень, Лишний вес, Советы медиков.
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