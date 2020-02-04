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Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым

Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
20:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые составили список самых полезных напитков для организма человека.

По мнению специалистов, наиболее полезным напитком является обычная питьевая вода.

Она незаменима для здоровья тех, кто активно занимается спортом. Именно вода поможет быстро восстановить силы после напряженных занятий без побочных эффектов.

Эксперты уверены, что обычные спортивные напитки, которые в последние годы приобрели бешеную популярность, способны оказать неблагоприятное воздействие на организм. Несмотря на наличие всех необходимых спортсмену элементов в составе спортивного питания, добавки могут привести к значительным проблемам с весом и разрушению зубов.

Также специалисты предостерегают от употребления энергетических напитков. Высокая концентрация кофеина в энергетиках может обернуться для человека аритмией, расстройствами желудка и сильными головными болями.

Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"

Сообщается, что данные выводы исследователи смогли сделать по результатам масштабных наблюдений. В ходе опытов ученые тщательно анализировали воздействие каждого напитка на человеческий организм.

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Все по теме:

Вода, Здоровье, Вред, Напиток, Польза.
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