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Жгучий перец чили для диабетиков: в чем заключается польза

Жгучий перец чили для диабетиков: в чем заключается польза
18:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В этом продукте содержится компонент, который "успокаивает" кишечник.

Употребление жгучего перца может использоваться в лечении диабета и колита, как установили ученые.

Диабет первого типа является неизлечимым наследственным расстройством, но острый перчик чили, как выясняется, способен помочь его жертвам и даже лечь в основу создания новых методов лечения колита. При употреблении перца в организме человека вырабатывается компонент, который вступает в контакт с рецептором желудка, тем самым успокаивая кишечник. Исследователи из Университета Коннектикута кормили лабораторных мышей с диабетом перцами чили. Оказалось, что этот продукт уменьшал уровень кишечных воспалений, а в некоторых случаях даже обращал вспять симптомы диабета первого типа.

Перец вступал в контакт с рецептором TRPV1, который содержится в кишечнике, пищеводе и поджелудочной железе. После этого в организме производился эндогенный каннабиноидный нейротрансмиттер под названием анандамид, заставлявший иммунную систему мышей успокаиваться за счет снижения воспалений. Тот же эффект достигался и при употреблении непосредственно анандамида. Снижение воспалительных процессов поджелудочной железы помогает в лечении диабета, так как этот орган отвечает за выработку инсулина и уровень сахара в крови. У жертв диабета отмечается избыток сахара, а их поджелудочная железа не способна его регулировать.

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Результаты данного исследования также поднимают новые вопросы о связи иммунной системы, кишечника и мозга. Пока ученые все еще проводят эксперименты с мышами, чтобы выяснить, может ли анандамид лечить расстройства кишечника вроде колита.

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Здоровье, Диабет, Чили, Перец.
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