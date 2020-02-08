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Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее

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Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
04:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вода – как бы поставщики не скупились на красивые эпитеты, на вкус она примерно одинаковая. Диетологи предлагают нехитрые советы, как сделать воду вкуснее и полезнее.

  • 1

    Натуральные соки

    Добавьте в воду сок фруктов, источник витаминов. Самый популярный вариант вкусного и полезного микса — вода с выжимкой из цитрусовых. Приготовить такую воду очень просто: добавьте в стакан воды сок четвертинки лимона или половинки лайма.

    Оптимальная температура жидкости — комнатной температуры. Так вы сохраните целебные свойства цитруса. Кстати, витамин С, содержащийся в таких фруктах, улучшает кожу и выводит токсины из организма.

    Похожими свойствами обладает клюквенная вода — это надежный источник глюкозы и фруктозы, в ней также много пектинов. Клюква – прекрасное средство от авитаминоза. Сок этой ягоды также используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.

  • 2

    Замороженный сок

    Залейте натуральный свежевыжатый сок в формочки для льда и поставьте их в морозилку. Фруктовые кубики придутся кстати, особенно в жару. Вариант попроще — использовать замороженные дольки мандарина вместо льда.

    Важно: перед заморозкой фрукта необходимо тщательно промыть и аккуратно высушить плод. Иначе вместо мандарина вы найдете в морозилке большой кусок льда.

  • 3

    Свежие фрукты

    Настаивайте нарезанные фрукты или ягоды в воде – залейте их на пару часов. Подойдут любые плоды. Но ананас, например, поможет восстановить энергию – в нем много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. И, конечно, все слышали, что этот тропический фрукт помогает сбросить лишний вес.

  • 4

    Овощи

    Тем, кто блюдет диету, овощные миксы станут хорошим подспорьем. Аромат такого напитка помогает бороться с чувством голода. Можно использовать воду после варки овощей (очищенных) — в ней сохраняются полезные вещества.

    Как вариант — использовать в качестве добавки в воду свежий огурец. Замочите нарезанный дольками овощ на ночь в холодной воде, утром процедите напиток. Это придаст напитку максимальное количество освежающего огуречного вкуса.

  • 5

    Газированная вода

    Смешайте в пропорции 1:1 минерализованную и воду без газа. На вкус это особенно не повлияет, но такое сочетание точно не будет скучным.

  • 6

    Чаи и травяные настои

    Правильный чай, как известно, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В летнюю жару подойдут некоторые травяные напитки. Также от жажды спасут отвары шиповника, листьев смородины и шалфея. Главное — выбрать заварку по вкусу, ведь каждый ингредиент обладает своими целебными свойствами.

  • 7

    Свежие травы и добавки

    Не менее вкусными и полезными получаются миксы, приготовленные на основе различных растений. Например мяты или базилика. Они могут стать отличным дополнением к более сложному коктейлю или даже главным ингредиентом.

    Если нужен сладкий вкус без лишних калорий — добавьте в воду сахарозаменитель или подсластитель. Еще один интересный компонент — розовая вода. Она обладает приятным ароматом и общеукрепляющими, успокаивающими свойствами. Чтобы это почувствовать, достаточно добавить несколько капель в свой стакан.

    Как вы помните, вода – целительный источник влаги для нашего организма. Приучайтесь пить ее в достаточном количестве, чтобы быть здоровее.

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Вода, Здоровье, Питьевая вода, Советы медиков.
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