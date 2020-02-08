Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее

1 Натуральные соки Добавьте в воду сок фруктов, источник витаминов. Самый популярный вариант вкусного и полезного микса — вода с выжимкой из цитрусовых. Приготовить такую воду очень просто: добавьте в стакан воды сок четвертинки лимона или половинки лайма. Оптимальная температура жидкости — комнатной температуры. Так вы сохраните целебные свойства цитруса. Кстати, витамин С, содержащийся в таких фруктах, улучшает кожу и выводит токсины из организма. Похожими свойствами обладает клюквенная вода — это надежный источник глюкозы и фруктозы, в ней также много пектинов. Клюква – прекрасное средство от авитаминоза. Сок этой ягоды также используется для профилактики и лечения простудных заболеваний.

2 Замороженный сок Залейте натуральный свежевыжатый сок в формочки для льда и поставьте их в морозилку. Фруктовые кубики придутся кстати, особенно в жару. Вариант попроще — использовать замороженные дольки мандарина вместо льда. Важно: перед заморозкой фрукта необходимо тщательно промыть и аккуратно высушить плод. Иначе вместо мандарина вы найдете в морозилке большой кусок льда.

3 Свежие фрукты Настаивайте нарезанные фрукты или ягоды в воде – залейте их на пару часов. Подойдут любые плоды. Но ананас, например, поможет восстановить энергию – в нем много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. И, конечно, все слышали, что этот тропический фрукт помогает сбросить лишний вес.

4 Овощи Тем, кто блюдет диету, овощные миксы станут хорошим подспорьем. Аромат такого напитка помогает бороться с чувством голода. Можно использовать воду после варки овощей (очищенных) — в ней сохраняются полезные вещества. Как вариант — использовать в качестве добавки в воду свежий огурец. Замочите нарезанный дольками овощ на ночь в холодной воде, утром процедите напиток. Это придаст напитку максимальное количество освежающего огуречного вкуса.

5 Газированная вода Смешайте в пропорции 1:1 минерализованную и воду без газа. На вкус это особенно не повлияет, но такое сочетание точно не будет скучным.

6 Чаи и травяные настои Правильный чай, как известно, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. В летнюю жару подойдут некоторые травяные напитки. Также от жажды спасут отвары шиповника, листьев смородины и шалфея. Главное — выбрать заварку по вкусу, ведь каждый ингредиент обладает своими целебными свойствами.