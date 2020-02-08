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Неожиданный помощник: определен еще один способ преодоления тахикардии

Неожиданный помощник: определен еще один способ преодоления тахикардии
11:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Замедлить не в меру ускорившийся ритм сердца можно с помощью охлаждения.

Тахикардия является одним из наиболее распространенных нарушений сердечного ритма, проявляющееся увеличением частоты сердечных сокращений. При появлении тахикардии у человека возникает ощущение сердцебиения, в ряде случаев возможна пульсация сосудов шеи, беспокойство, головокружение, редко обмороки. Тахикардия может ухудшать прогноз жизни и провоцировать развитие такого осложнения, как сердечная недостаточность.

Жертвы тахикардии хорошо знают, насколько неприятно это состояние. При тахикардии люди страдают от нехватки воздуха, снижения давления и обморочных ощущений.

Но врачам удалось найти простой и эффективный способ борьбы с данным нарушением. Медики выяснили, что замедлить не в меру ускорившийся ритм сердца можно с помощью охлаждения.

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При резком снижении температуры тела сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, и этом может иметь позитивный эффект, утверждают специалисты.

Чтобы замедлить учащенное сердцебиение специалисты посоветовали сделать следующее. Налить в емкость холодную воду, добавив в нее кусочки льда, после чего опустить в нее лицо на несколько секунд, при этом необходимо задержать дыхание.

Если этот способ кажется радикальным, можно помассировать кожу лица шариками льда, уделяя особое внимание вискам.

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Сердце, Советы, Давление, Тахикардия, Холод.
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