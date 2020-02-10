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Кофе: полезен или вреден этот ароматный напиток

Кофе: полезен или вреден этот ароматный напиток
17:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезно ли кофе? Ученые давно пытаются найти ответ.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире: в мире ежедневно выпивают 2,25 миллиарда чашек, хотя ароматный напиток давно считается вредным для здоровья. В зависимости от типа и приготовления, он состоит из более чем 1000 различных веществ, включая кофеин.

Любители кофе могут извлечь выгоду из своей страсти с точки зрения здоровья. К такому выводу пришла международная команда исследователей, изучив данные о смерти более полумиллиона человек из десяти европейских стран. Свои результаты ученые опубликовали в "Анналах внутренней медицины".

Обследованные мужчины, с очень высоким потреблением (580 миллилитров в день), имели на 12% меньше шансов умереть в течение периода наблюдения 16,4 лет, чем не пьющих кофе. У женщин - 7%. Исследователи рассчитали и множество других факторов - диету и курение.

"Нет рекомендаций для потребления кофе"

Результаты - умеренное потребление (три чашки в день) не вредно для здоровья. Ведущий автор Марк Гюнтер ослабляет излишнюю эйфорию среди любителей напитка.

"Из-за ограниченности наблюдательных исследований мы не даем рекомендации относительно потребления кофе", - говорит ученый.

Две-три чашки в день: почему мужчинам полезно регулярно пить кофе

Причины для скептицизма

Возможно, последствия для здоровья не связаны с кофе. Люди с повышенным риском заболевания пьют его меньше. Но текущее исследование, предполагает, что потребление кофе не вредно для здоровья.

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Питание, Здоровье, Кофе, Вред, Польза.
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