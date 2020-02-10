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Понедельник, 10.02.2020
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Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос

Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
21:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие факторы, связанные с качеством волос, зависят от генетики и возраста.

Мы не можем выбрать вьющиеся или прямые волосы, или их цвет. Текстура, толщина и скорость роста также контролируются наследственностью. Но вы можете способствовать росту сильных локонов, и предотвратить чрезмерное выпадение волос. Это начинается на кухне - вот 5 продуктов для роста волос.

Яйца

Яйца возглавляют список полезных продуктов, поскольку содержат много белка, биотина, цинка и селена. Волосяные фолликулы в основном состоят из аминокислот, и известно, что недостаток белка в рационе вызывает выпадение.

Ягоды

Содержат витамин С и антиоксиданты, помогающие защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами, связанные со старением. Организм использует витамин С для выработки коллагена, необходимого для предотвращения ломкости.

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Жирная рыба

Лосось, сельдь и скумбрия способствуют росту волос благодаря высокой концентрации жирных кислот омега-3. Исследование, включающее 120 женщин, которые принимали добавки с рыбьим жиром и антиоксидантами, показало, что их волосы были более плотными и меньше выпадали.

Авокадо

Авокадо содержит полезные жиры и большое количество витамина Е, который является антиоксидантом. Многочисленные исследования подтвердили, что прием добавок с витамином Е способствует росту волос.

Несколько советов, которые сделают ваши волосы объемнее и красивее

Креветки

Креветка - универсальный продукт для роста волос. Они содержат белок, витамины группы В, цинк, железо и витамин D.

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Питание, Здоровье, Волосы, Продукты, Рост волос.
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