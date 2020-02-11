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Главные причины употреблять чернослив каждый день

Главные причины употреблять чернослив каждый день
04:17 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Чернослив можно смело отнести к самым полезным перекусам и лучшим из сухофруктов.

Летом мы наслаждались свежими сливами, а в холодное время их с успехом заменит чернослив. Оказывается, в высушенном виде сливы еще полезнее: количество питательных веществ возрастает в разы.

В черносливе много клетчатки, которая нейтрализует вредный холестерин и улучшает моторику кишечника. Сушеные сливы способны укреплять эмаль зубов, защищать от кариеса, еще они обладают антибактериальными свойствами. В составе чернослива много калия, кальция, фосфора и магния, что благотворно влияет на состояние волос, ногтей и костей.

Чернослив одинаково показан как худеющим, так и недобирающим вес. Сушеные плоды усиливают выработку желудочного сока и улучшают аппетит у людей с недостатком веса. При наличии лишних кг чернослив нужно кушать в небольших количествах в первой половине дня – антиоксиданты и органические кислоты в составе помогут устранить лишний жир.

При усталости чернослив быстро вернет работоспособность и подарит тонус организму. Кислотно-щелочной баланс всегда будет под контролем, если регулярно съедать большую горсть чернослива в течение дня.

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Люди, страдающие запорами и мечтающие избавить организм от токсинов, оценят очищающие свойства чернослива. Если употреблять сухофрукт регулярно, кожа станет чище, а внешность – свежее. Показан чернослив страдающим от нехватки железа, при авитаминозах и как поддерживающее средство для иммунитета в холодное время года. Если в рационе есть чернослив, то заболевания онкологического характера обойдут стороной.

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