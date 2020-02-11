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Стало известно, почему дневной сон вреден для сердца

Стало известно, почему дневной сон вреден для сердца
03:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Американские исследователи провели эксперимент, связывающий количество дневного сна и риск заболеваний.

Дневной сон несет угрозу увлечения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако не все так плохо — ученые делают акцент на продолжительности сна и том, сколько раз за неделю вы спите днем.

Американские исследователи провели эксперимент, связывающий количество дневного сна и риск заболеваний. Ученые проанализировали состояние свыше трех тысяч человек, которые не имели врожденных патологий сердца. Средний возраст участников эксперимента составил 56 лет.

Результаты говорят о том, что те, кто каждый день или практически каждый день спят днем, имеют больше рисков заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые подчеркивают — важно, чтобы сон был коротким, то есть длился от 10 до 30 минут. Глубокий сон на несколько часов может нарушить естественные биологические ритмы и привести к заболеваниям как сердца, так и других органов.

Короткий сон не позволяет человеку войти в глубокий сон, но быстро рассеивает сонливость, что приводит к повышенной бодрости. Те, кто любит спать глубже, испытывают сильную сонливость и чувство усталости, когда просыпаются.

Улучшение памяти происходит именно с коротким сном, показывая его важность в сохранении информации. Навыки решения проблем могут возрасти из-за лучшей способности отсеивать важное и постороннее. Быстрый сон еще больше помогает в установлении логических связей между словами и идеями и укреплению памяти.

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Таким образом, короткая дремота на рабочем месте может помочь повысить эффективность сотрудников, особенно когда работа связана с управлением или требует быстрого принятия решений.

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Сон, Дневной сон, Свойства дневного сна, Вред дневного сна, Вред для сердца.
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