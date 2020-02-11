Как справиться с раздражительностью?

Новости шоу бизнеса:Когда оно возникает, почему и — самое главное — что с ним делать.

Неприятное чувство раздражения знакомо всем.

Встреча с неизбежным

Раздражение появляется, если мы сталкиваемся с чем-то, что давит на наши чувствительные места. И мы начинаем реагировать, причём зачастую слишком резко и болезненно. Раздражение превращается в вспышку гнева и может перерасти в грандиозный скандал.

Чтобы этого не произошло, часто советуют своё недовольство контролировать. Это не совсем верная стратегия. Если долгое время носить негатив в себе, он начнёт медленно отравлять вас изнутри. Лучший способ избавиться от неприятного чувства — попытаться его понять и грамотно выразить.

Внимание на потребности

Раздражение очень красноречиво. Оно сообщает о потребностях, которые на данный момент не удовлетворены. Например, едете вы домой с работы. Час пик, пробки, замкнутое пространство метро или автобуса, толчея, чьё-то неловкое движение… Всё это выводит из себя. О чём говорит раздражение? О том, что вы устали. Ваши потребности в безопасности и комфорте не удовлетворены. Вы нуждаетесь в отдыхе, тишине и покое.

Или другой пример. Опять муж и дети разбрасывают вещи и оставляют грязную посуду в мойке. Вы раздражаетесь, злитесь, кричите на них. В этот момент посмотрите вглубь своих эмоций, и они расскажут, чего вам не хватает: возможно, более тёплого эмоционального контакта с родными, уверенности, что вас слышат, ценят, уважают.

Понимание себя

Бывает и так, что дело не только в нереализованных потребностях. Неприятную эмоциональную реакцию вызывают люди, которые сильно отличаются от вас. В случае с ребёнком, например, раздражать может даже простое несход­ство темпераментов: вы — активный и быстрый взрослый, он — медлительный, осторожный малыш. Раздражать может даже отсутствие у вашего чада трудностей, которые были у вас в его возрасте: "Я каждую обновку должна была заслужить и у родителей вымолить, а у него вещей полно, и он не ценит".

Если мы сами себе что-то запрещаем — например, открыто выражать чувства на людях, то те, кто себе это разрешает, будут неминуемо вызывать негативные эмоции. Если вы сможете увидеть в поведении других то, что сами себе никогда бы не позволили, вам будет легче признать, что все люди разные, и спокойно идти дальше своим путём.

Как с ним справиться

С раздражением не нужно бороться. Для начала нужно понять, о чём оно сигналит, и постараться удовлетворить свои потребности. Тогда и негатив уйдёт сам собой.

При этом любая отрицательная эмоция должна найти выход. Опишите возникшие чувства ("я сейчас сильно злюсь, прямо негодую, вот взорвусь сейчас"). Полезно высказаться и о своих физических ощущениях: "внутри всё сжалось, по телу мурашки, руки сжаты в кулаки, губы дрожат"… Пока будете подбирать выражения, уже начнёте успокаиваться.

И учтите, проявлять своё недовольство нужно не только конструктивно, но и вовремя. Невысказанное раздражение неминуемо будет расти. А потому не копите негативные эмоции. Говорите, что вас не устраивает, и обязательно предлагайте свои решения, иначе любой "пустяк" станет толчком к большому взрыву.