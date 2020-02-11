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Выявлены новые полезные свойства грибов

Выявлены новые полезные свойства грибов
15:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:И, несмотря на их огромную пользу, все же многие люди относятся к такому продукту весьма скептически.

Во время поста одними из главных заменителей мяса в различных блюдах становятся грибы 

Несмотря на огромное количество "пугалок", которые можно смело обойти, придерживаясь правил сбора, хранения и готовки грибов, этот продукт остается все равно довольно таки популярным ингредиентом во многих блюдах. Постные картошка или суп после добавления грибов становятся намного вкуснее и сытнее. Но это не основное их свойство. Грибы оказывают положительное воздействие и на наше здоровье.

Полезные свойства грибов

Медики отмечают, что грибы из-за наличия в них большого количества белка по своим показателям могут опережать даже мясные продукты. Так, например, в сухих грибах белка в 2 раза больше, чем в яйцах, и 3 раза – чем в курином мясе. А если учесть, что в них очень мало жира, то это делает грибы незаменимым продуктом питания для желающих похудеть.

Кроме того, в грибах нет сахаров, которыми так богаты фрукты и овощи, а витамины в них сохраняются лучше. Это еще один огромный плюс. И да, в одной порции грибов фосфора столько же, сколько и в такой же порции рыбы.

А знаешь, почему люди, которые ревностно придерживаются Великого поста в начале весны, когда итак наблюдается огромный дефицит витаминов, меньше болеют? Это происходит потому, что грибы оказывают благотворное влияние на иммунитет, что было доказано экспериментальным путем и в этом еще один плюс грибной диеты.

В грибах очень много аминокислот (18 штук) и бета-глюканов. Эти вещества не только помогают в работе иммунной системы, но и препятствуют развитию онкологических заболеваний, улучают работу головного мозга. Это было выявлено в ходе последних исследований.

Не менее важны грибы в питании людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лецитин из грибов не дает в "плохому" холестерину накапливаться в сосудах и образовывать в них бляшки. Это свойство грибов также полезно для людей, страдающих от повышенного артериального давления.

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Ты удивишься, но некоторые виды грибов помогают в лечении туберкулеза, проблем с желудочно-кишечным трактом, справиться с тяжелыми аллергическими заболеваниями. Например, такими свойствами обладают белые грибы и боровики, лисички стабилизируют работу такого важного органа, как печень, а из груздей делают лекарственные препараты, помогающие справиться с почечной недостаточностью и эмфиземой легких.

Грибы также являются отличным противоотечным средством, так как в них очень много калия. Если ты страдаешь от этой проблемы, то включи в свой рацион грибные блюда.

В грибах также много особого вида белка – хитина (особенно много его в ножках грибов), который является своего рода губкой, впитывающей шлаки и токсины из кишечника. Однако хитин может стать причиной тяжести в желудке, поэтому доктора советуют ножки грибов крошить как можно мельче, и перед готовкой грибов проваривать их.

Почему грибы нельзя давать детям?

Несмотря на обилие полезные свойств, грибы все же не рекомендуется давать детям, младше 12 лет. Дело в том, что в их организме до этого возраста не вырабатываются специальные ферменты – вещества, которые способствуют усвоению такого продукта.

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Здоровье, Грибы, Советы медиков, Полезные свойства грибов.
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