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Как ускорить метаболизм: продукты, которые ускоряют обмен веществ

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Как ускорить метаболизм: продукты, которые ускоряют обмен веществ
18:10 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: medpravila.com

Новости шоу бизнеса:Хотите ускорить метаболизм и перестать наблюдать лишние килограммы на боках? Тогда вам точно стоит обратить внимание на эти продукты.

  • 1

    Груша

    Этот фрукт обладает полезными микроэлементами, которые могут ускорять обмен веществ и поднимать гормон счастья в организме.

  • 2

    Корица

    Многие просто недооценивают свойства корицы. На самом деле, эта специя может помочь сжечь лишние кг за рекордно короткое время.

  • 3

    Хрен

    Благодаря элементам, которые содержатся в этом ароматном и остреньком продукте, ваш обмен веществ всегда будет работать отлажено и четко.

  • 4

    Цветная капуста

    Если вы активно боретесь с лишним весом, не проходите мимо цветной капусты. Благодаря своим микроэлементам этот овощ способен за пару недель очистить ваш организм и убрать отечность.

  • 5

    Миндаль

    Как и цветная капуста, миндаль очищает организм от шлаков и запускает метаболизм на должном уровне. Но не забывайте о калорийности этого ореха.

В два раза полезнее: лидером среди орехов считается грецкий

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Метаболизм, Обмен веществ.
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