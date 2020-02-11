Как ускорить метаболизм: продукты, которые ускоряют обмен веществ

1 Груша Этот фрукт обладает полезными микроэлементами, которые могут ускорять обмен веществ и поднимать гормон счастья в организме.

2 Корица Многие просто недооценивают свойства корицы. На самом деле, эта специя может помочь сжечь лишние кг за рекордно короткое время.

3 Хрен Благодаря элементам, которые содержатся в этом ароматном и остреньком продукте, ваш обмен веществ всегда будет работать отлажено и четко.

4 Цветная капуста Если вы активно боретесь с лишним весом, не проходите мимо цветной капусты. Благодаря своим микроэлементам этот овощ способен за пару недель очистить ваш организм и убрать отечность.