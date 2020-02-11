Как ускорить метаболизм: продукты, которые ускоряют обмен веществ

Груша
Этот фрукт обладает полезными микроэлементами, которые могут ускорять обмен веществ и поднимать гормон счастья в организме.
Корица
Многие просто недооценивают свойства корицы. На самом деле, эта специя может помочь сжечь лишние кг за рекордно короткое время.
Хрен
Благодаря элементам, которые содержатся в этом ароматном и остреньком продукте, ваш обмен веществ всегда будет работать отлажено и четко.
Цветная капуста
Если вы активно боретесь с лишним весом, не проходите мимо цветной капусты. Благодаря своим микроэлементам этот овощ способен за пару недель очистить ваш организм и убрать отечность.
Миндаль
Как и цветная капуста, миндаль очищает организм от шлаков и запускает метаболизм на должном уровне. Но не забывайте о калорийности этого ореха.