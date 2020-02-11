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Они просто напичканы жирами: вред копченых колбасных изделий

Они просто напичканы жирами: вред копченых колбасных изделий
21:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики рассказали о вреде копченых колбас и сосисок.

Состав этих продуктов раздражает слизистую желудка, со временем нарушает его работу и даже может спровоцировать онкологические заболевания.

"Подобна пища – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему , потому не подходит для людей с имеющимися кардиологическими недугами, а также для пациентов в возрасте.

Любые колбасные изделия, сосиски, сардельки категорически не рекомендуются тем, кто страдает лишним весом. Они просто напичканы жирами" — предупредила диетолог.

Как и любое переработанное мясо, колбасные изделия содержат нитрозамины. Они разрушают защитную оболочку мозга и могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.

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"Если вы любите бутерброды либо просто не находите времени на иной завтрак, приготовьте сами диетическое мясо или рыбу. Есть множество очень простых рецептов, которые не потребуют усилий и много времени", — посоветовала эксперт.

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Все по теме:

Здоровье, Продукты, Вред, Польза, Сосиски, Колбасы, Копченые колбасы.
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