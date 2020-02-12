Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин

Смородина.
В 100 г содержится до 1,5 мг железа. При этом с целью повышения уровня органического белка в крови рекомендуется отдавать предпочтение черной смородине. Ягоды богаты витамином С, который способствует усвоению железа в организме.
Малина.
Содержит 0,7 мг микроэлемента. Кроме того, в составе малины имеется большое количество витаминов и минералов.
Ежевика.
Содержит 0,62 мг железа. В зимнее время рекомендуется употреблять ягоды в виде желе.
Клубника.
Богаты аскорбиновой кислотой, помогающей усвоить железо организмом. Самого микроэлемента в клубнике немного - 0,42 мг.
Виноград.
Наиболее полезным является изюм. Сушеный виноград содержит в 10 раз больше железа, чем свежий. А это 3 мг. Рекомендуется употреблять изюм в чистом виде или добавлять его в десерты и каши.