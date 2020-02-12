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Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин

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Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин
20:26 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:На фоне регулярного употребления ягод, повышающих гемоглобин в крови, значительно улучшается работа внутренних органов.

  • 1

    Смородина.

    В 100 г содержится до 1,5 мг железа. При этом с целью повышения уровня органического белка в крови рекомендуется отдавать предпочтение черной смородине. Ягоды богаты витамином С, который способствует усвоению железа в организме.

  • 2

    Малина.

    Содержит 0,7 мг микроэлемента. Кроме того, в составе малины имеется большое количество витаминов и минералов.

  • 3

    Ежевика.

    Содержит 0,62 мг железа. В зимнее время рекомендуется употреблять ягоды в виде желе.

  • 4

    Клубника.

    Богаты аскорбиновой кислотой, помогающей усвоить железо организмом. Самого микроэлемента в клубнике немного - 0,42 мг.

  • 5

    Виноград.

    Наиболее полезным является изюм. Сушеный виноград содержит в 10 раз больше железа, чем свежий. А это 3 мг. Рекомендуется употреблять изюм в чистом виде или добавлять его в десерты и каши.

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Питание, Здоровье, Ягоды, Гемоглобин, Низкий гемоглобин.
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