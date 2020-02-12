Содержат большое количество железа: ягоды, повышающие гемоглобин

1 Смородина. В 100 г содержится до 1,5 мг железа. При этом с целью повышения уровня органического белка в крови рекомендуется отдавать предпочтение черной смородине. Ягоды богаты витамином С, который способствует усвоению железа в организме.

2 Малина. Содержит 0,7 мг микроэлемента. Кроме того, в составе малины имеется большое количество витаминов и минералов.

3 Ежевика. Содержит 0,62 мг железа. В зимнее время рекомендуется употреблять ягоды в виде желе.

4 Клубника. Богаты аскорбиновой кислотой, помогающей усвоить железо организмом. Самого микроэлемента в клубнике немного - 0,42 мг.