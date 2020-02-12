Эффективные домашние средства, которые помогут вам избавиться от головной боли

Новости шоу бизнеса:Головная боль является очень распространенным заболеванием, с которым многие из нас сталкиваются ежедневно.

В аптеке для этих целей продается множество лекарств, но все они имеют побочные эффекты. Если они вас беспокоят, попробуйте натуральные средства.

Травяной чай. Некоторые растения оказывают выраженный обезболивающий эффект, что проявляется и при головных болях. Можно попробовать пить имбирный чай или заваривать мяту. Неплохой эффект дают ромашка и лаванда.

Холодные компрессы. Нанесение льда на голову или шею может помочь сузить кровеносные сосуды, тем самым уменьшив степень воспаления. Холодные компрессы относятся к эффективным средствам от головных болей.

Питьевая вода. Обезвоживание нередко бывает причиной многих простых болей. Выпивайте больше воды для предотвращения болей или снижения их тяжести.

Физические нагрузки. Когда боли голова, меньше всего хочется отправляться в спортзал. Но физические нагрузки улучшают кровообращение, а это снижает риск болей и их выраженность.