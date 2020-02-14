Синдром сухого глаза: как избавится?

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Работа, которая требует от человека долгих часов сидения за компьютером, может способствовать снижению концентрации муцина 5AC, компонента водного слоя слизи глаз, помогающего смазывать глаза. В результате могут возникать характерные неприятные симптомы.

Когда мы фокусируем внимание на экране электронных устройств, частота мигания замедляется до 3-4 раз в минуту, тогда как для сохранения слезной пленки (того же муцина 5AC), нужно моргать не менее 10-12 раз в минуту. Из-за редкого моргания и истончения слоя влаги развиваются раздражение, краснота и усталость глаз.

Как избавиться от сухого глаза? Для избавления от сухости и раздражения в глазах известный в США врач-оптометрист Марк Гроссман дает довольно простые советы.

Пить достаточно воды. Вода способствует образованию слез и уменьшает сухость глаз. Ежедневно нужно выпивать несколько стаканов.