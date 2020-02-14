Синдром сухого глаза: как избавится?

Работа, которая требует от человека долгих часов сидения за компьютером, может способствовать снижению концентрации муцина 5AC, компонента водного слоя слизи глаз, помогающего смазывать глаза. В результате могут возникать характерные неприятные симптомы.
Когда мы фокусируем внимание на экране электронных устройств, частота мигания замедляется до 3-4 раз в минуту, тогда как для сохранения слезной пленки (того же муцина 5AC), нужно моргать не менее 10-12 раз в минуту. Из-за редкого моргания и истончения слоя влаги развиваются раздражение, краснота и усталость глаз.
Как избавиться от сухого глаза? Для избавления от сухости и раздражения в глазах известный в США врач-оптометрист Марк Гроссман дает довольно простые советы.
Пить достаточно воды. Вода способствует образованию слез и уменьшает сухость глаз. Ежедневно нужно выпивать несколько стаканов.
Ограничить потребление сахара. Употребление сахара в количестве примерно 11 чайных ложек в день связано с развитием синдрома сухого глаза. У людей, страдающих от него, образуется мало слезной жидкости, и это приводит к тому, что поверхность глаз не увлажняется должным образом, делая красными, а зрение – затуманенным. Все эти симптомы могут возникать как следствие повышенного уровня сахара в крови. Более 50 процентов людей с диабетом имеют синдром сухого глаза.
Есть зелень, овощи и фрукты. Листовые зеленые овощи, а также цельные фрукты и овощи с яркой кожурой являются источниками антиоксидантов, таких как астаксантин, лютеин и зеаксантин . Эти соединения доказано улучшают состояние глаз и качество зрения.
Употреблять омега-3 жирные кислоты. Исследования показали, что высокое потребление омега-3 жирных кислот облегчает симптомы синдрома сухого глаза, улучшает выработку слезной жидкости, а также минимизирует воспаление. Для здоровья глаз полезно есть жирную рыбу, авокадо, льняное масло, семечки.
Метод "сжать и отпустить". Установите будильник на своем телефоне, который будет срабатывать несколько раз в день, напоминая о необходимости выполнить упражнение "сжать и отпустить": закройте глаза, затем сожмите их крепче; держа веки закрытыми, расслабьте глаза; откройте глаза; повторите упражнение не менее пяти раз.
Теплый компресс два раза в день. Использование чистой влажной салфетки для нанесения теплого компресса на глаза помогает открыть сальные железы в веках. Таким образом глаза получают естественную смазку, которая замедляет испарение слезной жидкости и облегчает дискомфорт, вызванный распространенными причинами сухости глаз – избытком времени у экрана или ношением контактных линз.
Тем, кто страдает сухостью глаз, полезно наносить теплый компресс на глаза в течение 10 минут не менее двух-трех раз в день. Другой вариант: нежно помассировать верхние и нижние веки во время приема душа, это помогает стимулировать слезные железы.