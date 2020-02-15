Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма

1 Какие же продукты входят в топ-5 самых опасных и почему? Как помочь человеку при пищевом отравлении, а чего делать не стоит? Продукт первый: куриные яйца Ответа на вопрос, что было первым - курица или яйцо, человечество так и не получило. А вот ответ на вопрос "что опаснее - курица или яйцо?" вполне однозначен. Уже много десятилетий пальма первенства в топе самых опасных продуктов принадлежит яйцам. Банальная глазунья или гоголь-моголь могут стать причиной серьезной болезни - сальмонеллеза. Заболевание вызывается бактериями из рода сальмонелл, которые могут долгое время сохраняться в продуктах питания, не подвергающихся должной термической обработке. Таким образом, даже сваренное всмятку яйцо является источником инфекции. Сальмонеллез - очень тяжелая болезнь, которая сопровождается диареей, рвотой и развитием обезвоживания. Если вовремя не принять меры, последствия сильно ударят по здоровью человека.

2 Продукт второй: домашние соленья Казалось бы, ну что может быть полезнее домашних солений? Аппетитные круглые помидоры, хрустящие огурцы в рассоле, различные салаты. Все делалось своими руками, тщательно мылось и обрабатывалось, ну откуда же взяться инфекции? Однако банка соленых огурцов способна стать причиной отравления: в реальной жизни таких случаев более чем достаточно. В начале прошлого года в Самарканде произошла самая настоящая трагедия: после употребления домашнего консервированного салата отравилась целая семья. Причина - бактерия под названием Clostridium botulinum, которая активно размножается даже без доступа воздуха. При этом ни внешний вид, ни вкус продукта не меняется. Симптомы ботулизма разнообразны: они включают тошноту и рвоту, боли в животе, расстройства зрения, мышечную слабость и сухость во рту. Чем раньше будет начато лечение, тем меньше вероятность осложнений.

3 Продукт третий: грибы Излюбленное развлечение некоторых людей - это сбор грибов. Летом и осенью можно повсюду встретить грибников с полными корзинками. Грибы жарят, тушат, маринуют, засаливают и сушат, чтобы потом добавлять в различные блюда. И если о смертельной угрозе поганок и мухоморов не слышал только ленивый, то о том, что неправильное приготовление волнушек, груздей или рядовок может стать причиной отравления, знают не все. Удивительно, но опасные блюда могут встречаться не только на столах неопытных грибников, но даже в ресторанах. В одном из элитных заведений Валенсии произошел громкий скандал - одна из посетительниц, отобедавшая ризотто с грибами, умерла от тяжелой интоксикации, а ее муж и сын выжили просто чудом. Выяснилось, что поданные в ресторане грибы внешне сильно напоминали съедобные сморчки.

4 Продукт четвертый: суши Одно из популярнейших сегодня блюд, пришедших к нам из Японии, также может стать причиной отравления. В классических суши используется сырая рыба, которая не подвергается никакой термической обработке. В норме она должна быть свежей, ведь срок хранения и реализации такой продукции не превышает 6-12 часов. Однако некоторые недобросовестные заведения не гнушаются использования повторно замороженной рыбы и морепродуктов, что часто становится причиной отравлений.