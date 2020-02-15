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Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма

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Пищевое отравление: ТОП-5 самых опасных продуктов для организма
02:02 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пищевое отравление - это та досадная неприятность, которая случалась в жизни практически каждого человека.

  • 1

    Какие же продукты входят в топ-5 самых опасных и почему? Как помочь человеку при пищевом отравлении, а чего делать не стоит?

    Продукт первый: куриные яйца

    Ответа на вопрос, что было первым - курица или яйцо, человечество так и не получило. А вот ответ на вопрос "что опаснее - курица или яйцо?" вполне однозначен.

    Уже много десятилетий пальма первенства в топе самых опасных продуктов принадлежит яйцам. Банальная глазунья или гоголь-моголь могут стать причиной серьезной болезни - сальмонеллеза.

    Заболевание вызывается бактериями из рода сальмонелл, которые могут долгое время сохраняться в продуктах питания, не подвергающихся должной термической обработке. Таким образом, даже сваренное всмятку яйцо является источником инфекции.

    Сальмонеллез - очень тяжелая болезнь, которая сопровождается диареей, рвотой и развитием обезвоживания.

    Если вовремя не принять меры, последствия сильно ударят по здоровью человека.

  • 2

    Продукт второй: домашние соленья

    Казалось бы, ну что может быть полезнее домашних солений? Аппетитные круглые помидоры, хрустящие огурцы в рассоле, различные салаты. Все делалось своими руками, тщательно мылось и обрабатывалось, ну откуда же взяться инфекции?

    Однако банка соленых огурцов способна стать причиной отравления: в реальной жизни таких случаев более чем достаточно.

    В начале прошлого года в Самарканде произошла самая настоящая трагедия: после употребления домашнего консервированного салата отравилась целая семья.

    Причина - бактерия под названием Clostridium botulinum, которая активно размножается даже без доступа воздуха. При этом ни внешний вид, ни вкус продукта не меняется.

    Симптомы ботулизма разнообразны: они включают тошноту и рвоту, боли в животе, расстройства зрения, мышечную слабость и сухость во рту. Чем раньше будет начато лечение, тем меньше вероятность осложнений.

  • 3

    Продукт третий: грибы

    Излюбленное развлечение некоторых людей - это сбор грибов. Летом и осенью можно повсюду встретить грибников с полными корзинками. Грибы жарят, тушат, маринуют, засаливают и сушат, чтобы потом добавлять в различные блюда.

    И если о смертельной угрозе поганок и мухоморов не слышал только ленивый, то о том, что неправильное приготовление волнушек, груздей или рядовок может стать причиной отравления, знают не все.

    Удивительно, но опасные блюда могут встречаться не только на столах неопытных грибников, но даже в ресторанах.

    В одном из элитных заведений Валенсии произошел громкий скандал - одна из посетительниц, отобедавшая ризотто с грибами, умерла от тяжелой интоксикации, а ее муж и сын выжили просто чудом.

    Выяснилось, что поданные в ресторане грибы внешне сильно напоминали съедобные сморчки.

  • 4

    Продукт четвертый: суши

    Одно из популярнейших сегодня блюд, пришедших к нам из Японии, также может стать причиной отравления. В классических суши используется сырая рыба, которая не подвергается никакой термической обработке.

    В норме она должна быть свежей, ведь срок хранения и реализации такой продукции не превышает 6-12 часов.

    Однако некоторые недобросовестные заведения не гнушаются использования повторно замороженной рыбы и морепродуктов, что часто становится причиной отравлений.

  • 5

    Продукт пятый: готовый фарш

    И если суши ест далеко не каждый человек, то уж готовый фарш покупали практически все. Согласитесь, что это весьма неплохая экономия сил и времени.

    Но и тут не все так просто: любое мясо может быть источником инфекции. Особенно, если оно хранилось в ненадлежащих условиях.

    Некоторые бактерии и их токсины не сможет разрушить даже термическая обработка: а поэтому домашние котлеты и макароны по-флотски из испорченного фарша могут стать причиной отравления.

    Специалисты отмечают, что измельченное мясо инфицируется гораздо чаще, чем цельные куски.

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