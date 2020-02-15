Скачать
Суббота, 15.02.2020
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)
Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020

Как укрепить иммунитет в период вирусной эпидемии? Рецепт крепкого здоровья

Как укрепить иммунитет в период вирусной эпидемии? Рецепт крепкого здоровья
15:13 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эксперты смогли найти способ сохранения сильного иммунитета. Соблюдение определенных правил позволит человеку оставаться здоровым даже во время эпидемии.

Эксперты уверяют, что для сильного иммунитета очень важен здоровый сон. Для того, чтобы обезопасить свое здоровье, необходимо спать минимум по 7 часов в сутки. В противном случае организм начинает использовать все остатки энергии для поддержания сил в состоянии бодрствования, не оставляя ее для иммунной системы.

Еще одним ключевым фактором сохранения иммунитета является дыхательная гимнастика. Сильные легкие позволяют организму насыщаться кислородом значительно быстрее, ввиду чего он более активно борется со всеми проблемами и недугами. Кроме того, подобный вид гимнастики улучшает кровообращение, ввиду чего мозг индивида работает более стабильно.

Также на работе иммунной системы сказывается регулярное употребление овощей и фруктов. По словам специалистов, содержащиеся в них витамины способствуют борьбе с различные заболеваниями, в частности инфекционными.

Защищает сердце: польза зарядки доказана учеными

Кроме того, очень важны прогулки на свежем воздухе, которые позволяют не только насытить организм кислородом, но и избавиться от усталости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Иммунитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
05 Поздравления со Сретением Господним 2020 в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Сколько украинцев до сих пор находятся в плену России
Партия &quot;Слуга народа&quot; утвердила новый устав и переизбрала совет
Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала совет
Пристайко: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
МИД: Нормандский саммит в апреле может не состоятся
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь