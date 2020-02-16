Вкусно и полезно: эффективный рецепт от кашля с бананом

Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени.
Рецепт не имеет побочных эффектов и он отлично подходит даже для детей.
Рецепт бананового средства от кашля:
Вам понадобится:
банан - 2 шт., средних спелых
кипяченная вода - 400 мл
мед - 2 ст.л.
Приготовление:
1. Возьмите 2 средних, спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки.
2. Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут.
3. Затем добавьте 2 столовые ложки меда.
4. Смешайте хорошо и ваша комбинация готова.
Как применять:
Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день. Употребляйте это средство 4 раза в день (по 1 чайной ложке). Через 3-7 дней кашель вас покинет.
Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат. Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля попробуйте это чудесное средство!!