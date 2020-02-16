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Вкусно и полезно: эффективный рецепт от кашля с бананом

Вкусно и полезно: эффективный рецепт от кашля с бананом
12:07 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Банановые коктейли это всегда вкусно! Давайте проверим уникальный рецепт бананового средства, которое не только вкусное, но и поможет вам справиться с бронхитом и кашлем.

Этот рецепт хорош для вашего желудка и имеет множество преимуществ для здоровья. Для приготовления средства вам не понадобится много времени.

Рецепт не имеет побочных эффектов и он отлично подходит даже для детей.

Рецепт бананового средства от кашля:

Вам понадобится:

  • банан - 2 шт., средних спелых

  • кипяченная вода - 400 мл

  • мед - 2 ст.л.

Приготовление:

1. Возьмите 2 средних, спелых банана и разомните в миске до получения пюре с помощью ложки или вилки.

2. Залейте 400 мл кипяченой воды и оставьте на 30 минут.

3. Затем добавьте 2 столовые ложки меда.

4. Смешайте хорошо и ваша комбинация готова.

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Как применять:

Вы должны подготавливать свежую дозу каждый день. Употребляйте это средство 4 раза в день (по 1 чайной ложке). Через 3-7 дней кашель вас покинет.

Рецепт довольно популярен среди детей и обеспечивает мгновенный результат. Таким образом, вместо того, чтобы принимать антибиотики и лекарства от кашля попробуйте это чудесное средство!!

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Здоровье, Рецепт, Банан, Кашель.
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