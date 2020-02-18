Медики рассказали, почему нельзя спать на животе

Новости шоу бизнеса:Спать на животе не рекомендуют врачи, даже если это помогает быстрее задремать.

Сон на животе может уменьшить храп и риск апноэ — затруднения при дыхании во время сна – такая поза может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Исследования, проведенные клиникой Майо, показывают, что сон на животе может привести к боли в спине.

При сне на животе позвоночнику труднее расслабиться и отдохнуть, и он оказывается изогнутым и испытывает давление. Поскольку позвоночник связан со многими другими нервными узлами, такая поза может повлиять на остальные части тела, вызвать стресс и напряжение в шее и суставах.