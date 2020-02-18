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Какие продукты вредят зубам?

Какие продукты вредят зубам?
07:42 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Выяснилось, что не все овощи полезны для здоровья и некоторые могут негативно повлиять на здоровье зубов, заявили стоматологи.

Врачи советуют ограничить употребление цуккини и спаржи.

Международная группа стоматологов из Европы рассказала, что некоторые овощи негативно сказываются на здоровье ваших зубов.

Они могут, как привести к образованию кариеса, так и к различным заболеваниям десен.

Врачи рекомендуют ограничить употребление кабачков, цуккини, баклажанов, болгарского перца, щавеля, патиссонов и спаржи.

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Ученые объясняют, что минералы в этих овощах содержатся некоторые кислоты, которые могут провоцировать заболевания десен и зубной эмали.

Чтобы избежать негативного воздействия данных овощей на ротовую полость, стоматологи рекомендуют просто чистить зубы или хотя бы полоскать рот после каждого приема пищи, включающего в себя баклажаны, кабачки или спаржу.

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Здоровье, Овощи, Советы медиков.
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