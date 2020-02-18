Главные признаки наличия камней в почках

Новости шоу бизнеса:Образование камней в почках связано с нарушением обмена веществ - в почках или в мочевом пузыре накапливаются нерастворимые соли.

Почки это один из самых важных органов в организме, так как они вымывают ненужную воду из крови и токсины через мочу. Моча из почек, переходит в мочевой пузырь, и выходит через уретру.

Тем не менее, токсины, которые не были растворены в организме, создают камни и кристаллы. Организму самому удается устранить мелкие камни, но он не может справиться с более крупными.

Таким образом, они остаются в организме и вызывают многочисленные проблемы со здоровьем, поскольку это не позволяет мочеиспускательному каналу выполнять свою функцию. Когда мочеточник, который представляет собой трубу, соединяющую мочевой пузырь и почки, блокируется камнями в почках, человек испытывает невыносимую боль.

Вот 8 признаков камней в почках, которые вы не должны игнорировать:

Инфекции

В случае присутствия камней в почках, человек часто сталкивается с общими инфекциями, в том числе с болью при мочеиспускании, с инфекциями мочевых путей, и лихорадкой.

Мутная моча с неприятным запахом

В случае проблем мочевых путей, особенно у людей в возрасте от 20 до 40 лет, моча может измениться в цвете, и может иметь неприятный запах, который является результатом наличия токсинов и химических веществ в организме. Кроме того, камни в почках могут также изменить их размер и форму.

Боль

Утренние боли чаще, так как позывы к мочеиспусканию чаще происходят в течение дня.

Боль в почках

Как только камни застревают в почках, человек страдает от боли в животе, внезапной и невыносимой. Со временем боль может усиливаться. Кроме того, боль в половых органах или в паху, а также боли в спине, может также быть результатом камней в почках.

Кровь в моче

Кровавая моча является общим признаком и приводит к боли в животе. А именно, камни в почках приводят к розовому или красному цвету мочи.

Почечные колики

Наряду с такой болью, которая то проходит, то снова возвращается, вы так же будете мучаться от тошноты и сильного потоотделения.

Частое и болезненное мочеиспускание

Частые позывы к мочеиспусканию и боль во время мочеиспускания является одним из наиболее распространенных признаков присутствия камней в почках, и является симптомом обезвоживания.

Рвота и тошнота

Когда организм не может самостоятельно вывести токсины из организма, у вас вероятно появится рвотный рефлекс, так как единственный способ избавиться от токсинов, поскольку почки не функционируют должным образом.