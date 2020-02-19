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Ученые объяснили, как укрепить зубы и десна

Ученые объяснили, как укрепить зубы и десна
01:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Укрепление зубов и десен – это не просто важная, а жизненно необходимая процедура.

Существует несколько вариантов укрепления зубов и десен, как народными средствами, так и всевозможными стоматологическими препаратами. Укрепление эмали зубов народными средствами. Проверенным долгими веками народным средством является употребление молока и молочных продуктов, которые богаты кальцием.

Масло чайного дерева, которое можно приобрести в любой аптеке, также хорошо укрепляет зубы. Следует готовить раствор для полоскания: 3 капли масла перемешиваем в 1 стакане воды. Такое средство поможет не только укрепить зубную эмаль, но и десны, предотвратит образование кариеса и пародонтоза, а также справится с вредными микробами, вызывающими неприятный запах во рту.

Питание. Обязательно рекомендуется включить в свой рацион продукты, содержащие фтор и кальций: печень, рыба, орехи. Для прочности эмали необходимо обязательно употреблять твердые продукты, такие как яблоки и морковь, а вот сахару, шоколаду и конфетам надо бы сказать «нет».

Профессиональное укрепление зубной эмали. Этот способ рекомендуется тем, кто не в силе отказать себе в приеме углеводов и сахара. В специализированных стоматологических клиниках вам предложат реминерализацию. Это специальная процедура по укреплению зубной эмали с помощью различных фтор- и кальций-содержащих гелей, лаков или паст.

Витамины для укрепления эмали и десен. Самый необходимый витамин для крепости и здоровья зубов – это витамин D. Дабы избежать его дефицита в организме, фармацевты разработали препараты, содержащие этот витамин в сочетании с другими компонентами для его лучшего усваивания.

Массаж десен. Известная истина: у человека с больными деснами, рано или поздно возникнут проблемы и с зубами. Поэтому массаж десен также необходим, как и ежедневная чистка зубов. Вот несколько простых советов:

1. Во время чистки зубов массируйте десна щеткой у основания зубов круговыми движениями в течение хотя бы 2 минут. 2. Каждый раз после приема пищи необходимо закрыть рот, плотно стиснуть зубы, надуть щеки и подражать полосканию рта, при этом язык должен тоже непрерывно двигаться. 3. В спокойном состоянии закрыть глаза, сомкнуть губы, прикасаясь языком к нёбу, слегка постукивать зубами несколько десятков раз. Делать такой массаж следует три раза в день. Это укрепляет рта и десны.

Полоскание, особенно настоями трав, поможет вам очистить полость рта между чистками зубов. Обязательно рекомендуется полоскать рот после каждого приема пищи.

Продукты, которые нельзя есть сырыми

Чистка зубов и полости рта утром и вечером. Очень важен выбор зубной пасты. Она обязательно должна содержать фтор и кальций, способствующие укреплению зубной эмали. Лучше всего учесть рекомендации профессионального стоматолога, который, осмотрев состояние вашей полости рта, посоветует оптимальную для вас зубную пасту.

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Здоровье, Десна, Зубы, Укрепление десен, Укрепление зубов.
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