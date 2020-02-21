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Пятница, 21.02.2020
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Продукты, которые мешают нам выспаться

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Продукты, которые мешают нам выспаться
02:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Нет ничего более раздражающего, чем неспособность заснуть ночью.

  • 1

    Фастфуд

    Особенно, если он содержит жирный бекон. Жир стимулирует выработку кислоты в желудке, которая может разлиться в пищевод, вызывая изжогу. Жирная пища может также ослабить нижний пищеводный сфинктер, барьер между желудком и пищеводом, что делает кислоту еще проще для проникновения во все неправильные места.

  • 2

    Алкоголь

    «Алкоголь любого вида ужасен для сна. Почему? Он быстро метаболизируется в вашей системе и заставляет вас просыпаться несколько раз в течение ночи», — говорит Рассел Розенберг, председатель совета директоров Национального фонда сна.

  • 3

    Кофе

    Кофеин является стимулятором центральной нервной системы. То есть чашка кофе за ужином будет держать вас в бодрости и ночью. Конечно, люди различаются по чувствительности к кофеину, и это, как правило, зависит от того, сколько кофеина вы привыкли употреблять.

  • 4

    Шоколад

    Шоколад содержит не только калории, но и кофеин. Кроме того, он содержит теобромин, другой стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и бессонницу.

  • 5

    Индийское карри и другие острые блюда

    Тяжелые специи могут не давать спать по ночам и вызывать изжогу. Так что определенно не употребляйте острую и жирную пищу в один и тот же вечерний прием пищи. Это потенциальный рецепт разрушения сна.

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков, Что нельзя есть на ночь.
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