Продукты, которые мешают нам выспаться

1 Фастфуд Особенно, если он содержит жирный бекон. Жир стимулирует выработку кислоты в желудке, которая может разлиться в пищевод, вызывая изжогу. Жирная пища может также ослабить нижний пищеводный сфинктер, барьер между желудком и пищеводом, что делает кислоту еще проще для проникновения во все неправильные места.

2 Алкоголь «Алкоголь любого вида ужасен для сна. Почему? Он быстро метаболизируется в вашей системе и заставляет вас просыпаться несколько раз в течение ночи», — говорит Рассел Розенберг, председатель совета директоров Национального фонда сна.

3 Кофе Кофеин является стимулятором центральной нервной системы. То есть чашка кофе за ужином будет держать вас в бодрости и ночью. Конечно, люди различаются по чувствительности к кофеину, и это, как правило, зависит от того, сколько кофеина вы привыкли употреблять.

4 Шоколад Шоколад содержит не только калории, но и кофеин. Кроме того, он содержит теобромин, другой стимулятор, который может увеличить частоту сердечных сокращений и бессонницу.