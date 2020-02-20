Защитит сердечко: миндаль снижает кровяное давление и улучшает кровоток

Новости шоу бизнеса:По словам специалистов, антиоксиданты миндаля играют важную роль в защите от сердечных заболеванийю

Авторы работы (ученые из Университете Астон в Бирмингеме) проверяли влияние рациона, обогащенного миндалем, на мужчин молодого и среднего возраста, как здоровых, так и с наличием факторов повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая высокое кровяное давление или избыточный вес. Мужчин разделили на две группы: в одной добровольцы питались как обычно, а в другой ежедневно съедали по 50 граммов миндаля в течение одного месяца.

В результате участники группы, в которой ели миндаль, имели более высокий уровень антиоксидантов (альфа-токоферола) в своем кровотоке и более низкое кровяное давление.

"Наше исследование подтверждает, что миндаль является суперпищей. Ранее уже обнаруживалось, что его употребление помогает сохранять сердце здоровым, но наша работа доказывает: миндаль никогда не поздно вводить их в свой рацион. Добавление даже горстки этих орехов в каждодневный рацион может улучшать состояние сосудистой системы в течение короткого периода времени" — сказала ведущий исследователь проекта профессор Хелен Гриффитс.

В свою очередь другое исследование, опубликованное в Журнале Американской ассоциации кардиологов, показало, что употребление миндаля снижает уровень жира в брюшной полости и холестерина ЛПНП, — ведущих маркеров сердечных заболеваний.