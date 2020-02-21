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Чистит печень и защищает от рака: целебные свойства натурального кофе

Чистит печень и защищает от рака: целебные свойства натурального кофе
18:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Обнаружены лечебные свойства натурального кофе.

Американские исследователи провели ряд экспериментов, результаты которых подтвердили, что кофе обладает множеством полезных для организма свойств.

  • Кофе защищает от рака

Эксперты выяснили, что кофейные зерна содержат в себе танины и антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного воздействия. Так, у любителей бодрящего напитка на 50% снижается риск появления рака печени.

  • Кофе избавит от мигреней

Оказывается, что две-три чашки натурального кофе в день способны избавить от хронической головной боли. На первый взгляд, это утверждение кажется абсурдным, но это не так. При приступах мигрени сосуды расширяются, а кофеин способствует их сужению, улучшая при этом общее самочувствие.

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  • Кофе очистит печень

Специалисты выяснили, что натуральный кофе способен предотвратить цирроз печени - состояние, при котором происходит рубцевание органа. Две-три чашки бодрящего напитка снижают риск развития заболевания почти на 70%.

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Здоровье, Кофе, Полезные свойства, Натуральное кофе.
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