Чистит печень и защищает от рака: целебные свойства натурального кофе

Новости шоу бизнеса:Обнаружены лечебные свойства натурального кофе.

Американские исследователи провели ряд экспериментов, результаты которых подтвердили, что кофе обладает множеством полезных для организма свойств.

Кофе защищает от рака

Эксперты выяснили, что кофейные зерна содержат в себе танины и антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного воздействия. Так, у любителей бодрящего напитка на 50% снижается риск появления рака печени.

Кофе избавит от мигреней

Оказывается, что две-три чашки натурального кофе в день способны избавить от хронической головной боли. На первый взгляд, это утверждение кажется абсурдным, но это не так. При приступах мигрени сосуды расширяются, а кофеин способствует их сужению, улучшая при этом общее самочувствие.

Кофе очистит печень

Специалисты выяснили, что натуральный кофе способен предотвратить цирроз печени - состояние, при котором происходит рубцевание органа. Две-три чашки бодрящего напитка снижают риск развития заболевания почти на 70%.