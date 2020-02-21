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Пятница, 21.02.2020
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Чемпион среди орехов: какой продукт может защитить от инсульта?

Чемпион среди орехов: какой продукт может защитить от инсульта?
20:47 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые провели масштабное исследование и выяснили, какой орех считается самым полезным.

Специалисты сравнили состав бразильского, лесного и грецкого орехов, а также миндаля, арахиса и фисташек. Оказалось, что по содержанию антиоксидантов безупречным лидером является грецкий орех.

В нем содержится много витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот, которые благоприятно влияют на весь организм. А вот антиоксиданты в грецких орехах более высокого качества, чем в других. Эти природные вещества способствуют оздоровлению клеток и защищают их от свободных радикалов, которые могут вызывать различные заболевания.

Помимо этого, регулярное употребление горстки грецких орехов помогает справиться с сердечными заболеваниями и, следовательно, с гипертонией, которая может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Орехи также могут снизить уровень холестерина в крови.

Как защититься от сердечного приступа?

Также грецкие орехи содержат вещество, которое помогает нам уснуть - мелатонин. Этот гормон отвечает за продолжительность и качество сна. Мелатонин также обладает антиоксидантными свойствами и замедляет процесс старения организма.

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Здоровье, Полезные свойства, Грецкий орех.
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