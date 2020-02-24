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Витамин D: к чему может привести нехватка в организме

Витамин D: к чему может привести нехватка в организме
18:28 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Дефицит витамина D распространён среди пациентов с заболеваниями лёгких.

Врачи медицинского колледжа Университета Цинциннати /США/ нашли связь между нехваткой этого вещества и пониженной функцией лёгких, проведя обследование среди больных с выявленными дыхательными болезнями.

Общая распространённость недостаточных уровней витамина D колебалась от 38 до 59 процентов.

Медики зафиксировали, что снижение уровня витамина D сильно влияло на ухудшение функции лёгких. Те, кто имел определённые проблемы с дыхательной функцией, наиболее часто имели дефицит витамина D - 52 процентов против 20.

Дефицит витамина D: признаки, которые нужно знать каждому

Клиницисты пришли к выводу, что витамин D может играть важную роль в патогенезе лёгочных болезней.

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Здоровье, Вред, Витамин Д, Дефицит, Витамин, Нехватка.
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